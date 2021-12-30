بلماضي مُعجب بِما قاله رئيس الجمهورية تبون

توقّف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عند ما قاله رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مؤخّرا، حول مشاركة “الخضر” في كأس العالم.

وقال رئيس الجمهورية تبون إن المنتخب الوطني قادر على بلوغ ثمن نهائي المونديال، بِحول الله. في حفل تكريمه للاعبي المنتخب المحلّي بعد تتويجهم بِكأس العرب، في الأيّام القليلة الماضية.

وردّ المهاجم بغداد بونجاح، قائلا إن “محاربي الصحراء” سيبلغون ربع النهائي أو المربّع الذهبي، إن شاء الله.

أمّا الناخب الوطني جمال بلماضي، وفي مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، بِالعاصمة القطرية الدوحة، فقال بِهذا الشأن: “ما قاله الرئيس تبون جيّد، ويُشعرنا بِالرضا. نأمل أن نحتفظ بِوهجنا لِحصد الامتياز”.