 بلماضي: هدفنا الفوز على غينيا الاستوائية ووناس وزروقي مريضان

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن الهدف الأساسي الآن هو الفوز على غينيا الإستوائية.

وأضاف بلماضي في ندوة صحفية،السبت، أن مواجهة غينيا الإستوائية ستكون صعبة، والمنتخب مطالب بالفوز بنقاطها، بعد التعادل مع سيراليون في اللقاء الأول.

وتحدث بلماضي حول الحالة الصحية لآدم وناس ورامز زروقي وقال: “وناس وزروقي مريضان وبنسبة كبيرة سيغيبان عن المباراة”.

بلماضي: “علينا التعامل مع أرضية الميدان”

وتحدث بلماضي عن أرضية الميدان، خاصة وأنها ستحتضن المباراة الأولى من الجولة الثانية بين كوت ديفوار وسيراليون، قبل لقاء “الخضر”.

وقال بلماضي في هذا السياق: ” لا يمكننا عمل أي شيء علينا التعامل مع أرضية الميدان”.

وأضاف الناخب الوطني: ” لا أقول بأن أرضية الميدان كارثية، لكن منافسة بحجم كأس إفريقيا، تتطلب أرضيات أحسن، وهناك ملاعب في الكاميرون أرضيتها جيدة مقارنة بملعب جابوما”.

“أثق كثيرا في بونجاح رغم صيامه عن التهديف”

وفي رده على سؤال حول صيام قلب هجوم المنتخب الوطني بغداد بونجاح قال بلماضي: ” أثق كثيرا في بغداد بونجاح، وأثق في سليماني”.

وأضاف بلماضي: ” المهاجمون دائما ترتفع معنوياتهم بالأهداف التي يسجلونها، لكن عندما لا يسجل المهاجم من دون شك سيتأثر”.

وتابع الناخب الوطني: ” أنا لا أطلب من المهاجمين التسجيل فقط، أطلب منهم التركيز والتعامل مع ضغط المباريات، وأحيانا يقوم المهاجم بكل العمل المطلوب منه لكن لا يسجل، لكن بالعمل والثقة في النفس فإن المهاجم يتغلب على أي مشكل”.

“أحب الضغط وسننظر دائما إلى الأمام”

وتحدث بلماضي، عن الضغط الذي يكون قد تولد عن التعثر في المباراة الأولى أمام سيراليون، وقال: ” أحب ضغط المباريات والعمل من دون ضغط لا معنى له بالنسبة لي”.

وأضاف بلماضي: ” أغلب المنتخبات القوية عانت في المباريات الأولى، وعلينا التعامل مع المباراة الثانية بكل عزيمة، لا نحتقر أي منافس وهدفنا دائما الانتصار، وسننظر دائما إلى الأمام”.

وعن منتخب غينيا الاستوائية قال الناخب الوطني: ” سنواجه منتخبا خلق صعوبات كبيرة لتونس في تصفيات المونديال، ومنتخب يضم لاعبين في المستوى، وأتوقع مباراة صعبة ومعقدة”.

“المنتخب لا تسيّره مواقع التواصل الاجتماعي”

قال الناخب الوطني، في رده خلال الندوة الصحفية، على سؤال موجه للاعب يوسف عطال حول الانتقادات التي تعرض لها المنتخب بعد التعادل مع سيراليون: ” لم تكن هناك انتقادات للمنتخب، ما هو مصدر هذه الانتقادات..؟”.

وأضاف بلماضي: ” الحمد لله المنتخب لا تسيره مواقع التواصل الاجتماعي..تعادلنا مع سيراليون وحققنا نقطة فقط من المباراة، وسنعمل على الفوز بالمباراة الثانية أمام غينيا الإستوائية”.