بلماضي وبلايلي ضيوف في افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران

إضافة إلى بوداوي وعمورة وبن عيادة

سيكون الناخب الوطني، جمال بلماضي رفقة عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال حفل افتتاح ألعاب البحر البيض المتوسط 2022 بوهران، المقرر إقامته هذا السبت على الملعب الجديد.

وحسب ما علمته الشروق من مصادر متطابقة، فإنه سيكون إلى جانب المدرب الوطني جمال بلماضي كل من يوسف بلايلي، أحد أبناء المدينة، بالإضافة إلى متوسط ميدان نادي نيس الفرنسي، هشام بوداوي، مهاجم نادي لوغانو السويسري، محمد أمين عمورة، وكذا حسين بن عيادة مدافع النجم الساحلي التونسي.

يذكر أن الجزائر ستشارك في هذه الألعاب بـ3390 رياضي في 24 اختصاص من بينها كرة القدم، الذي سيمثلها منتخب أقل من 18 سنة، والذي سيدافع عن حظوظه ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إسبانيا، فرنسا والمغرب.