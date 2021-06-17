بلماضي وبوقرة يُهنّئان لاعبي المنتخب المحلي

هنّأ جمال بلماضي ومجيد بوقرة لاعبي المنتخب الوطني المحلي سهرة الخميس، بعد الفوز الباهر أمام ليبيريا.

وفاز محليو “الخضر” بِنتيجة (5-1)، في مباراة تحضيرية احتضنها الملعب الجديد لِمدينة وهران.

وتقدّم المسؤول الفني الأوّل عن منتخب المحليين مجيد بوقرة بِتشكّراته للاعبين، بعد العروض الفنية الطيّبة المُقدّمة فوق المستطيل الأخضر، وحصد فوز كبير.

كما أشاد بلماضي بِالمردود الذي قدّمه زملاء المهاجم المُتألّق محمد الأمين عمورة.

وحثّ بلماضي وبوقرة لاعبي المنتخب الوطني المحلي على مواصلة العمل الدؤوب والتضحيات، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، أقربها كأس العرب بِقطر ما بين نوفمبر وديسمبر القادمَين، وبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، المُقرّر تنظيمها بِالجزائر عام 2023.

وأقامت “الفاف” مأدبة عشاء على شرف لاعبي المنتخب الوطني المحلي.