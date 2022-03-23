بلماضي ومحرز يبدّدان المخاوف بخصوص “كابوس” ملعب جابوما

ابتعدا عن الأعذار وشدّدا على ضرورة التركيز في الأمور الفنية

أنهى الناخب الوطني، جمال بلماضي، وقائد “محاربي الصحراء”، رياض محرز، قصة ملعب جابوما التي لاحقت الجزائريين منذ المشاركة في كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، بعد الشكاوى العديدة من بلماضي وزملاء نجم مانشستر سيتي الانجليزي من الأرضية السيئة لملعب مدينة دوالا.

وكان الحديث عن الحالة الكارثية لملعب جابوما وارتباطه بالنتائج المخيبة لـ”الخضر” في كأس إفريقيا الأخيرة، تحول إلى حد الهوس، حسب المراقبين، لدى مدرب ولاعبي “الخضر” وحتى الجماهير الجزائرية، وأصبح هذا الملعب بمثابة الكابوس الذي لم يتخلص منه بطل إفريقيا 2019، في وقت سخر فيه الكاميرونيون من بلماضي ولاعبيه، لكن يبدو بأن الأمور تغيرت كثيرا قبل المواجهة المرتقبة بين الكاميرون والجزائر في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، على ملعب جابوما، بعد أن أكد كل من جمال بلماضي ورياض محرز بأن القصة السيئة لهذا الملعب أصبحت من الماضي، ما أعطى أملا قويا للجماهير الجزائرية بإمكانية ظهور “محاربي الصحراء” بمستوى جيّد على هذا الملعب مغاير تماما لما كان عليه الحال خلال “كان 2021”.

وكان جمال بلماضي أكد خلال تصريحات لوسائل الإعلام قبل التنقل إلى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية لإجراء معسكر إعدادي قصير، بأنه “سعيد للعودة إلى ملعب جابوما”، وتابع: “عودتنا إلى جابوما من أجل رد الاعتبار. إنها تشبه حالة الفارس الذي يسقط من جواده، فهو مطالب بالنهوض مرة أخرى وبسرعة”، وتابع: “صحيح أننا تعثرنا هناك، لكن علينا النهوض سريعا، وأتمنى أن يفهم اللاعبون ذلك”، قبل أن يؤكد على ضرورة تفادي البحث عن الأعذار، وقال بهذا الخصوص: “لا مجال للتفكير كثيرا، لقد خسرنا الكثير على هذا الملعب (كأس إفريقيا). المونديال فرصة لا تعوض، لذا علينا تجاوز كل الأعذار من أجل التأهل”.

من جانبه، سار قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، على نفس النهج، وقال في تصريحات تلفزيونية من مالابو، ردا على سؤال متعلق بالحالة النفسية لزملائه بخصوص العودة إلى ملعب جابوما: “لا يهمنا ملعب جابوما. المهم أن نكون في أفضل أحوالنا يوم المباراة”، وتابع: “أتمنى تقديم مباراة في المستوى”.

إلى ذلك، يواصل الكاميرونيون سخريتهم من الجزائريين بسبب ملعب جابوما، وهم الذين اختاروه، حسب المحللين، لاحتضان فاصلة المونديال بهدف التأثير النفسي على زملاء محرز، بعد أن نشر الحساب الرسمي لموقع “ألي لي ليون” الكاميروني تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، تتضمن صورة لهذا الملعب، وغرّد عليها قائلا: “ملعب جابوما في حالة رائعة. لا توجد أي أعذار لأفناك الجزائر هذه المرة”، في إشارة إلى شكاوى بلماضي ولاعبيه السابقة.