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رياضة

بلماضي ومحرز يتصدران استفتاء افريقيا حول أحسن مدرب ولاعب

الشروق الرياضي
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بلماضي ومحرز يتصدران استفتاء افريقيا حول أحسن مدرب ولاعب

يتصدر كل من مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي وقائد الخضر رياض محرز استفتاء افريقيا حول أحسن مدرب ولاعب في القارة السمراء لدورة 2020/2021.

وقام  موقع “أورانج فوتبول كلوب” المعروف بمتابعته لأخبار كرة القدم الإفريقية وإحصائياتها وأرقامها، بإطلاق استفتاءين الأول حول أفضل مدرب قاري  والثاني حول أفضل لاعب افريقي.

ويضم استفتاء المدربين كل من الناخب جمال بلماضي ومدرب الأهلي المصري بيتسو موسيماني، وأمير عبدو مدرب أفسى نواذيبو الموريتاني بالإضافة إلى أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي.

ويحتل جمال بلماضي صدارة الاستفتاء بنسبة بلغت 54.4 بالمئة ليليه مدرب الأهلي المصري في المرتبة الثانية بنسبة تصويت بلغت 41.4 بالمئة.

أما استفتاء أحسن لاعب والذي ضم هو الآخر أسماء 4 لاعبيين فيتنافس فيه كل من المصري محمد صلاح ورياض محرز على المرتبة الأولى بنسب تصويت متقاربة.

ويتصدر لاعب ليفربول المرتبة الأولى بنسبة 49.5 بالمئة يليه محرز بنسبة 40.3 بالمئة ثم إدوارد ميندي لاعب المنتخب السنغالي ونادي  تشيلسي فلاعب المنتخب المغربي  ونادي إنتر ميلان أشرف حكيمي.

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التعليقات
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  • حميد

    كيف لصلاح تصدر ترتيب أحسن لاعب، و قد خرج صفر اليدين.بينما محرز بطل انجلترا و جاز على كاين الرابطة و منشط نهائي رابطة ابطال اوروبا.المجد لا يبنى على العواطف

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