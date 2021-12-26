بلماضي ونجوم الخضر ينعون لاعب مولودية سعيدة لوكار

العديد من الشخصيات تأثروا لوفاة فقيد الكرة الجزائرية

أرسل مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جمال بلماضي، وعدد من اللاعبين برقيات تعزية وتضامن لعائلة وأسرة فريق مولودية سعيدة، منذ الساعات الأولى من انتشار خبر وفاة اللاعب لوكار سفيان، خلال مباراة الجولة العاشرة من البطولة الوطنية للدرجة الثانية أمام جمعية وهران، السبت.

وتقدم الناخب الوطني جمال بلماضي بتعازيه الخالصة لعائلة الفقيد وقائد مولودية سعيدة وكتب: “تغمد الله روح الفقيد. لله ما أعطى وله ما أخذ. إنا لله وإنا إليه راجعون”. من جهته، نشر رياض محرز، قائد المنتخب الوطني ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صورة للفقيد عبر حسابه على “إنستغرام”، مكتوبا عليها “الله يرحمه”.

كما تفاعل لاعب غالطة سراي التركي، سفيان فيغولي، مع الحادثة الأليمة ونشر عبر صفحته الرسمية صورة للاعب مرفقة بكتابة “رحمه الله”. بدوره، عبر رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، عن حسرته لوفاة اللاعب، وكتب في تغريدة عبر “الإنستغرام”: “الله يرحمك أخي سفيان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وانتشر خبر وفاة اللاعب بسرعة كبيرة وسط نجوم المنتخب الوطني الذين بادروا إلى وضع منشورات على صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار ما قام به اللاعب يوسف بلايلي والهداف بغداد بونجاح والحارس الرايس وهاب مبولحي، وأيضا المدافع جمال بلعمري وغيرهم من النجوم الدوليين، كالنجم الفرنسي فرانك ريبيري، الذي نشر هو الآخر بصفحته على “إنستغرام” تعزية للاعب مع دعاء بالرحمة للفقيد.

أما مهاجم نادي نيس الفرنسي أندي ديلور، فكان من الأوائل المتفاعلين مع الخبر الفاجعة، الذي هز الرياضة الجزائرية وكرة القدم على وجه الخصوص، حيث عبر في منشور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” عن تضامنه المطلق مع عائلة الفقيد. كما لم تتأخر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) في تقديم المواساة والتعازي لعائلة الفقيد وأسرة كرة القدم الوطنية. وكتبت على موقعها الرسمي: “يتقدم رئيس الاتحادية، السيد شرف الدين عمارة باسمه وباسم أعضاء مكتبه بعد هذه الفاجعة الأليمة التي أصابت كرة القدم الجزائرية، بأحر عبارات التعازي لعائلة الفقيد وعائلة مولودية سعيدة، راجين من العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.