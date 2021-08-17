بلماضي يباشر إرسال الدعوات.. مفاجآت في القائمة وبن سبعيني جاهز!

تحسبا لمبارتي جيبوتي وبوركينا فاسو في تصفيات "المونديال"

باشر المسؤول الأول عن العارضة الفنية للمنتخب الوطني، جمال بلماضي، إرسال الدعوات للاعبين المحترفين المعنيين بالمشاركة في التربص القادم لـ”الخضر” مع نهاية الشهر الحالي، تحسبا لخوض لقاءي الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، مطلع سبتمبر القادم.

وسيدخل المنتخب الوطني في تربص مغلق بمركز سيدي موسى لتحضير المنتخبات بداية من 28 أوت الجاري، استعدادا لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 2 سبتمبر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا، في الجولة الأولى من تصفيات المونديال، قبل شد الرحال نحو مدينة مراكش المغربية لملاقاة بوركينا فاسو يوم 7 من ذات الشهر.

وأكد مصدر عليم لـ”الشروق” أن قائمة بلماضي قد تشهد بعض المفاجآت.. البداية كانت باستدعاء مهاجم أنطاليا سبور التركي، حسام الدين غشة، المنتقل حديثا إلى الدوري التركي من فريق وفاق سطيف، والمتألق مع المنتخب الوطني المحلي تحت قيادة مجيد بوقرة، غشة الذي سجل انطلاقة جيدة مع فريقه ولفت الأنظار في أول مباراة رسمية وقبلها في الوديات، سيحظى بأول فرصة للعب مع المنتخب الأول بقيادة بلماضي الذي يواصل الوفاء بعهده الذي قطعه للجزائريين في أول ندوة صحفية له وخي منح الفرصة للجميع و”كل من يملك شهادة ميلاد آس12 ولديه المؤهلات للعب مع “الخضر” فسيستدعيه دون مشكلة”. وفضلا عن غشة فإن قائمة “الخضر” قد تعرف أيضا تواجد بعض الأسماء الجديدة، على غرار لاعب نادي نابولي الإيطالي زدادكة، في وقت سيتم التضحية بالعديد من اللاعبين “غير الجاهزين” لحد الآن، مثل اللاعب الجديد للغرافة القطري مهدي تاهرات ومتوسط الميدان عدلان قديورة المتواجد دون فريق شأنه شأن مهاجمي نيم الفرنسي زين الدين فرحات وكريم عريبي.

بالمقابل سيكون الظهير الأيسر لنادي بوريسيا موشنغلادباخ الألماني رامي بن سبعيني جاهزا لمباراتي جيبوتي وبوركينا فاسو، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وأعلن النادي الألماني عبر تغريدة بصفحته الرسمية “تويتر” مرفقة بشريط فيديو يظهر فيه الدولي الجزائري في التدريبات رفقة المجموعة بصفة عادية معلقة على عودته، بعد غيابه لفترة عن الفريق بسبب معاناته من إصابة على مستوى الفخذ تسببت في غيابه عن فريقه خلال الجولة الأولى من الدوري الألماني أمام نادي بايرن ميونخ.

ويعتبر بن سبعيني من بين اللاعبين الأساسيين في تشكيلة “المحاربين”، والرقم واحد على الجهة اليسرى من دفاع “الخضر” في ظل عدم وجود أي لاعب أقنع المدرب بلماضي لحد الآن، رغم أن الأخير جرب العديد من العناصر في صورة محمد فارس إلياس شتي وأيوب عبد اللاوي.

ويسعى المنتخب الوطني في مواجهتي جيبوتي وبوركينا فاسو، لمواصلة ديناميكية الانتصارات وسلسلة النتائج الايجابية، والحفاظ على مستوياته العالية بعد تحقيقه رقما قياسيا إفريقيا بعدم الخسارة في سلسلة من 27 مباراة تواليا بعدما تغلب على تونس في مباراة ودية في جوان الماضي، فضلا عن تحقيق انطلاقة موفقة في تصفيات “المونديال”.