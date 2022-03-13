بلماضي يباشر إرسال الدعوات ولا مفاجآت كثيرة في القائمة

تحسبا لمواجهتي الكاميرون

باشر مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، إرسال الدعوات للاعبين تحسبا لمواجهتي الكاميرون ضمن الدور التصفوي الأخير المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد ضبط قائمته النهائية التي قد تحمل أسماء بعض اللاعبين الجدد.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميروني في لقاء الذهاب يوم الجمعة 25 مارس الجاري بملعب جابوما الواقع بمدينة دوالا الكاميرونية، قبل استضافته في 29 من ذات الشهر بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا.

وضبط المدرب بلماضي، قائمة اللاعبين المعنيين بمواجهة المنتخب الكاميروني، في انتظار الكشف عنها، قبل الدخول في تربص مغلق بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية بداية من 21 مارس الحالي.

وأعلن نادي ضمك السعودي عن تلقي الحارس مصطفى زغبة، دعوة الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، من أجل المشاركة في مواجهة الكاميرون، حيث كتب النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني (جمال بلماضي) لاعبنا مصطفى زغبة لخوض المعسكر خلال الفترة من 21 إلى 30 مارس”. وكان زغبة البالغ من العمر 31 عاما، ضمن قائمة “الخضر” التي خاضت منافسات كأس أمم أفريقيا الأخيرة، لكنه لم يشارك في أي مباراة، وسبق لزغبة أن شارك في مباراة دولية واحدة فقط مع الجزائر كانت ودية ضد قطر يوم 27 ديسمبر 2018، وحسمها “الخضر” بهدف دون رد.

وإضافة إلى زغبة، فإن مهدي زفان الظهير الأيمن لنادي ملاطية سبور التركي، هو الآخر سيكون حاضرا في لقاء الكاميرون، وفق ما أكده النادي، في تغريدة عبر “تويتر”، يأتي هذا القرار من المدرب بلماضي، بسبب الإصابات المتتالية التي يعاني منها لاعب نيس الفرنسي يوسف عطال.

ويرتقب أن لا تحمل قائمة اللاعبين مفاجآت كثيرة وأسماء جديدة، مقارنة بتلك التي خاضت نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة، رغم الأداء المخيب للمنتخب الوطني في هذه الدورة التي جرت وقائعها بالكاميرون، وخروجه من الدور الأول بعد تعادل أمام سيراليون وخسارتين أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار.

وحسب بعض المصادر الإعلامية، فإن القائمة الموسعة لـ”الخضر” عرفت تواجد اسم المهاجم، محمد بن يطو مهاجم نادي الوكرة القطري، بالإضافة إلى حكيم زدادكة مدافع كليرمون فوتت الفرنسي، الذي سيلحق بداية من جوان القادم بصفوف نادي ليل الفرنسي.