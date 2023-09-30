بلماضي يبلغ صادي رغبته في استقبال الصومال يوم 16 نوفمبر بدلا من 13

"الخضر" يطيرون يوم 18 نوفمبر إلى "مابوتو" لمواجهة الموزمبيق

اقترح مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، استقبال منتخب الصومال، لحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026 التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذا المكسيك، على ملعب “نيلسون مانديلا” في براقي، يوم 16 نوفمبر المقبل، بدلا من تاريخ 13 نوفمبر مثلما هو مسطر لحد الساعة، وذلك بحسب ما كشفت عنه بعض المصادر الموثوقة لـ “الشروق”.

ومعلوم أن نهائيات كأس العالم 2026، التي ستحتضنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكذا المكسيك، كانت قد سحبت قرعتها في العاصمة الإيفوارية “أبيجان” منتصف شهر جويلية المنقضي، وأوقعت المنتخب الوطني ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من منتخبات غينيا، أوغندا، الموزمبيق، بوتسوانا والصومال، حيث يستهل أشبال بلماضي رحلة البحث عن تأشيرة المونديال بمواجهة منتخب الصومال داخل الديار بتاريخ 13 نوفمبر المقبل، قبل التنقل إلى الموزمبيق لمواجهة المنتخب المحلي أسبوع بعد أول جولة من التصفيات.

وقالت ذات المصادر، إن المدرب بلماضي كان قد أبلغ صادي في آخر اتصال هاتفي بينهما، برغبته في تغيير تاريخ مواجهة الصومال وتأخيرها إلى يوم الخميس 16 من نوفمبر بدلا من يوم الإثنين 13 من الشهر المذكور، بهدف استقطاب أكبر حضور جماهيري من أجل مساندة “الخضر” في أول خرجة في التصفيات المونديالية داخل الديار، قبل السفر إلى الموزمبيق لمواجهة المنتخب المحلي بتاريخ 20 من نوفمبر، لحساب الجولة الثانية من المنافسة، علما أن الرحلة ستكون مبرمجة بتاريخ 18 نوفمبر المقبل، على أن تجري المباراة يوم 20 على ملعب “دو زيمبيتو” في العاصمة “مابوتو”.

يشار إلى أن رئيس “الفاف”، الذي عاين ملعب “نيلسون مانديلا”، قبل أقل من أسبوع، أكد لبلماضي، خلال اتصاله به، جاهزية الملعب وتواجد أرضيته في أفضل الظروف لخوض المباراة المقبلة، خصوصا وأن صادي كان قد أوصى القائمين على شؤون الملعب بتجهيز عشبه وصيانته ليكون تحت تصرف المنتخب في قادم الاستحقاقات.

كما طمأن رئيس الاتحاد الجزائري الجديد، المدرب جمال بلماضي، بجاهزية مركز تحضيرات المنتخبات الوطنية في سيدي موسى أيضا، بعدما انتقد بلماضي كثيرا الحالة التي آل إليها المركز في التربص الأخير، الأمر الذي دفعه لنقل المعسكر إلى قسنطينة، علما أن أشغال الصيانة التي شهدها في الآونة الأخيرة، عرفت تقدما كبيرا قبل الإنتهاء منها تحسبا لتربص أكتوبر الذي يسبق المواجهة الودية أمام منتخب الرأس الأخضر.