بلماضي يتحدث عن منظم كاميروني.. زعفتوه (فيديو)

عبّر الناخب الوطني جمال بلماضي عن تضامنه مع صحفي جزائري خلال الندوة الصحفية، مؤكدا أن السؤال الذي طرحه حول أرضية ميدان ملعب جابوما، “زعفت” المنظم الكاميروني، المشرف على المؤتمر الصحفي.

وطرح أحد الصحفيين الجزائريين المتواجدين في الندوة الصحفية، سؤالا لبلماضي حول تفاعله مع الأخبار التي راجت حول إمكانية نقل مباراة الجزائر وكوت ديفوار إلى ملعب آخر، بسبب الوضعية السيئة لأرضية ملعب جابوما.

وتدخل المنظم الكامروني الذي قال لم تكن هناك أخبار عن تغيير الملعب، محاولا قطع الطريق على الصحفي حتى لا يتعمق أكثر في الحديث عن أرضية الميدان.

وتدخل الناخب الوطني جمال بلماضي، متحدثا عن المنظم الكامروني: “زعفتوه”، قبل أن يضيف مخاطبا الصحفي: ” أي وضعية تتواجد عليها أرضية الميدان..هذا ماكان”.

وعاد منظم الندوة الصحفية، ويؤكد أنه على الصحفيين التركيز في أسئلتهم على المباراة، وليس على الإشاعات.