-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلماضي يتحدث عن منظم كاميروني.. زعفتوه (فيديو)

سليم.ع
  • 622
  • 0

عبّر الناخب الوطني جمال بلماضي عن تضامنه مع صحفي جزائري خلال الندوة الصحفية، مؤكدا أن السؤال الذي طرحه حول أرضية ميدان ملعب جابوما، “زعفت” المنظم الكاميروني، المشرف على المؤتمر الصحفي.

وطرح أحد الصحفيين الجزائريين المتواجدين في الندوة الصحفية، سؤالا لبلماضي حول تفاعله مع الأخبار التي راجت حول إمكانية نقل مباراة الجزائر وكوت ديفوار إلى ملعب آخر، بسبب الوضعية السيئة لأرضية ملعب جابوما.

وتدخل المنظم الكامروني الذي قال لم تكن هناك أخبار عن تغيير الملعب، محاولا قطع الطريق على الصحفي حتى لا يتعمق أكثر في الحديث عن أرضية الميدان.

وتدخل الناخب الوطني جمال بلماضي، متحدثا عن المنظم الكامروني: “زعفتوه”، قبل أن يضيف مخاطبا الصحفي: ” أي وضعية تتواجد عليها أرضية الميدان..هذا ماكان”.

وعاد منظم الندوة الصحفية، ويؤكد أنه على الصحفيين التركيز في أسئلتهم على المباراة، وليس على الإشاعات.

مقالات ذات صلة
بلوزداد والساورة بِامتياز وتوازن الكفّة في الجوارية العاصمية

بلوزداد والساورة بِامتياز وتوازن الكفّة في الجوارية العاصمية

الرئيس تبون يجدد دعمه ومساندته المطلقة للمنتخب الوطني

الرئيس تبون يجدد دعمه ومساندته المطلقة للمنتخب الوطني

“الخضر” سيواصلون اللعب بملعب جابوما “السيء” في هذه الحالة فقط

“الخضر” سيواصلون اللعب بملعب جابوما “السيء” في هذه الحالة فقط

بلماضي: أُؤمن بِالتحدّيات وسـ “نُقاتل” بِضراوة

بلماضي: أُؤمن بِالتحدّيات وسـ “نُقاتل” بِضراوة

مشاركة بلعمري في مواجهة كوت ديفوار غير مؤكّدة

مشاركة بلعمري في مواجهة كوت ديفوار غير مؤكّدة

نهاية موسم فارس بِإصابة خطيرة

نهاية موسم فارس بِإصابة خطيرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد