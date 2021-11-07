بلماضي يتحدى المغرب

في ندوة صحفية قبل مباراتي بوركينافاسو وجيبوتي

رد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، على مدرب المنتخب المغربي، البوسني وحيد خاليلوزيتش، بعد تصريحات الأخير بشأن طريقة لعب “الخضر” واعتمادهم على لاعب واحد وهو النجم رياض محرز مهاجم مانشستر سيتي الانجليزي، واكتفى بلماضي في رده على سؤال يتعلق برأيه في تصريحات مدرب المغرب وحيد خاليلوزيتش: “فليقل ما يشاء.. هذا من حقه”.

وكان خاليلوزيتش قد قارن بين الأداء العام للمنتخب المغربي ومنتخبات مثل الجزائر والسنغال ومصر، قائلا: “إذا حقق المنتخب المغربي بعض النجاحات في يوم من الأيام، فذلك سيكون لأن بعض اللاعبين غيروا عقليتهم، ودخلوا في روح المجموعة.. نحن لسنا مثل مصر التي تملك الظاهرة محمد صلاح، أو الجزائر التي تتوفر على رياض محرز، وهناك أيضا السنغال مع ساديو ماني..هؤلاء اللاعبين يقومون بأشياء كبيرة على المستوى الفردي، أما نحن فنعتمد على المجموعة، الكل يسجل”.

الناخب الوطني يرد على خاليلوزيتش ويرفض نظرية المؤامرة

إلى ذلك، تطرق المدرب بلماضي في الندوة الصحفية، التي عقدها أمس بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى، للحديث عن تراجع المنتخب الوطني في ترتيب “الفيفا” لشهر أكتوبر المنصرم، رغم تألقه ومحافظته على سلسلة 31 مباراة دون هزيمة لحد الآن، حيث قال في هذا الشأن: “حقيقة لا أفهم ترتيب “الفيفا” وكيف يتم تصنيف المنتخبات وعلى أي حسابات تعتمد الهيئة الدولية”، وعن إمكانية خروج المنتخب الوطني من قائمة أفضل 5 منتخبات افريقية في تصنيف “الفيفا”، عشية قرعة مباراة السد من الدور الأخير لتصفيات كأس العالم، واحتمال مواجهة المنتخب الوطني لمنتخبات التصنيف الأول وعلى رأسها المنتخب المغربي، قال بلماضي بصريح العبارة: “إذا خرجنا من الـ5 الأوائل إفريقيا، ووجدنا نفسنا أمام المغرب في الدور الحاسم، فمرحبا بهم”، كما رفض بلماضي الرّد على فرضية المؤامرة بعد كل الذي صاحب التصريحات الأخيرة للبوركينابيين وقضية ملعب مباراة جيبوتي، وصرح: “لن أرد على فرضية المؤامرة..سأركز جهودي على عملي في الميدان لأن هناك أطراف تعمل على الدفاع عن حقوق الجزائر والمنتخب”.

محرز هدية يتمناها كل مدرب

من جهة أخرى، علق بلماضي على غياب متوسط ميدان نادي شيفيلد الإنجليزي، عدلان قديورة، ومدى تأثير غيابه عن صفوف المنتخب الوطني بعد خضوعه مؤخرا لعملية جراحية، قائلا في هذا السياق: “قديورة لم يلعب مع “الخضر” منذ مدة.. هناك لاعبين مهمون في المنتخب ويصنعون الفارق، صحيح لم نبني على لاعب واحد، في حالة غياب لاعبين دائما هناك آخرين لتعويضهم”، وتابع: “عدلان لديه الطموح لتقديم المزيد مع المنتخب، وسنرى مستقبلا ماذا سيحدث”، وأردف: “هناك رامز زروقي يؤكد من مباراة لأخرى، هناك كذلك آدم زرقان، كما يقال مصائب قوم عند قوم فوائد”.

مقتطفات من الندوة الصحفية

بعض الأشخاص “عندما لا ينتقدون لا ينامون”!

قال المدرب بلماضي، إن هناك بعض الأشخاص عندما لا ينتقدون ربما لا ينامون الليل، موضحا بأنه هنا من أجل الوطن، “نحب وطننا بكل مكوناته، نقوم بفعل كل ما بوسعنا، أنا جد سعيد، نحتاج للمساندة دائما”.

تحدثت مع وكيل أعمال زدادكة.. ولكن

قال مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، إنه تحدث مع وكيل أعمال لاعب كليرمون فوت حكيم زدادكة، مشيرا إلى أن الأخير “لاعب مميز ويملك تقريبا نفس مواصفات لاعب نيس الفرنسي، يوسف عطال، لكنه بالمقابل لن يكون مع المنتخب في الوقت الراهن”.

لهذه الأسباب لم أستدع غشة

أكد المدرب بلماضي أنه يتابع جميع اللاعبين الجزائريين الناشطين في مختلف البطولات الأوروبية والعالم، خاصة فيما يتعلق باللاعبين المكونين في الجزائر والذين دقوا أبواب الاحتراف الصائفة الماضي، على غرار عمورة وغشة وقادري ومسعودي وبوصوف، وصرح: “قبل الحديث عنهم يجب أن نحدد في مكان من سيلعبون..مثلا غشة الذي يقدم في مستويات جيدة مع ناديه أنطاليا سبور التركي، هناك في منصبه رياض محرز وأيضا آدم وناس ورشيد غزال”.

لا يمكنني استدعاء 23 حارسا وأتابع جميع اللاعبين

تحدث مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، عن حراس المرمى في رده على سؤال يتعلق بتصريحات الحارس مليك عسلة المحترف بنادي الحزم السعودي، والمتعلقة بقدرته على تمثيل “الخضر”، وأوضح بلماضي في ندوته الصحفية إلى أنه لا يمكنه استدعاء 23 حارسا للمنتخب، قائلا: “قائمة “الخضر” تتضمن 3 حراس مرمى لا يمكنني استدعاء 23 حارسا دون اللاعبين.. عسلة من حقه أن يطمح في التواجد رفقة التشكيلة الوطنية وهذا أمر جيد”، وتابع: “أنا أتابع جميع اللاعبين وللإشارة أملك حارسين من البطولة السعودية وهما مبولحي وزغبة”، وختم: “المنافسة شديدة الآن نملك مبولحي وزغبة وأوكيدجة ولكن في المستقبل لا نعلم ماذا سيحدث”.

بلماضي يعزي في وفاة سرباح وسوخان

استهل مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي ندوته الصحفية أمس، بتقديم تعازيه الخالصة لعائلتي فقيدي الكرة الجزائرية سرباح وسوخان، رحمة الله عليهما، حيث قال إن “سرباح سبق لي العمل معه في قطر، لقد أعطى كثيرا للكرة الجزائرية، كان محترفا في عمله، ومحبا لعمله، ومن النادر أن تجد أشخاصا مثله”، وتابع: “سوخان رحمه الله، رجل من طينة الكبار، يستحق كل الاحترام والتقدير”.

ما روج بخصوص بلايلي خطير.. و”المتآمرون بيننا”

وصف مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، الإشاعات التي طالت مهاجم “الخضر” يوسف بلايلي، بـ”الخطيرة”، بعد الشكوك التي طالته بشأنه تناوله مواد محظورة مرة أخرى

بونجاح رائع.. وما حدث لبلايلي أمر خطير

وقال بلماضي في ندوته الصحفية الأحد: “بخصوص الإشاعات التي روجت بخصوص بلايلي، الأمر جد خطير، هناك أشخاص ليس لديهم حدود، يفعلون ما يريدون ولا يهمهم الأمر”، وأضاف: “نتحدث عن مؤامرات خارجية، لكن المؤامرات بيننا، لا أجد الكلمات للتعقيب على هذا الموضوع، بعد ذلك يقولون حب الوطن ويصبحون جزائريين أكثر من الجزائريين، صراحة أنا جد متفاجئ”.

برر خياراته الفنية وعدم استدعاء بعض اللاعبين

بلماضي يرفض الحديث عن المؤامرة ويفضل الرد على الميدان

قال الناخب الوطني، جمال بلماضي، إنه لن ينساق خلف التصريحات الاستفزازية والمحاولات اليائسة للتأثير على المنتخب الوطني وضرب معنوياته، مؤكدا أن رده سيكون فوق المستطيل الأخضر سواء في مواجهة جيبوتي أم بوركينافاسو، يومي 12 و16 نوفمبر برسم تصفيات مونديال قطر 2022.

صرح بلماضي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بسيدي موسى عشية التنقل إلى مصر، لدخول تربص بالقاهرة تحسبا لمواجهة منتخب جيبوتي يوم 12 نوفمبر برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم، في رده على أسئلة الصحفيين حول الحملة الشرسة التي طالت “الخضر”، من قبل منتخب بوركينافاسو أو أطراف أخرى يزعجها كثيرا تألق الجزائر كرويا، وقال: “لدي عمل كبير أركز عليه الآن هنا أشخاص آخرين معنا يهتمون بهذا الشق وجميع عندنا يركز على مهمته، أنا أدافع على المنتخب الوطني بالعمل في الميدان”، مضيفا: “هذا لا يمنعني من مراقبة الوضع ويجب علينا الحذر، ومن المؤسف مشاهدة مثل هذه الممارسات تتكرر دائما في قارة إفريقيا”، وأردف: “يجب علينا التركيز على الملعب..هناك أشخاص آخرون يعرفون جيدا دورهم في حماية المنتخب الوطني من الكولسة”.

هذه حساباتي في مباراة جيبوتي تحضيرا لموقعة بوركينافاسو

أما بالنسبة للمواجهتين القادمتين أمام جيبوتي وبوركينافاسو فقال المدرب الوطني أنه سيتعامل بحذر معهما، وهو مطالب بتسيير المقابلتين بطريقة جيدة للخروج بنتيجة إيجابية سواء تعلق الأمر بالفوز أم الجوانب الأخرى، وصرح: “جيبوتي يعد منافس متواضعا والأرقام تدل على ذلك فهو يتذيل مجموعتنا بصفر نقطة، لكن هذا لن يعني أننا نستصغره بل نحن نحترم جميع منافسينا وسندخل هذه المباراة بقوة من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة”، مضيفا: “سنحاول إراحة بعض اللاعبين من المشاركة في مباراة جيبوتي حتى يتمكنوا من الاسترجاع للمباراة الحاسمة ضد منتخب بوركينافاسو الذي يعتبر أكثر قوة وخطر علينا، خاصة اللاعبين الذين خاضوا مباريات كثيرة مثل بونجاح وبلعمري”، قبل أن يضيف: “هناك جانب ثان لابد أن لا نهمله وهي البطاقات الصفراء، يوجد عدد من اللاعبين مهددون بالغياب عن مواجهة بوركينافاسو بسبب تراكم البطاقات الصفراء سنحاول عدم إشراكهم أمام جيبوتي”.

مهمتي تسجيل نتائج فورية وليس بناء منتخب لسنة 2030

أكد بلماضي بأنه مطالب بتسجيل النتائج الفورية، وصرح: “لست هنا من أجل بناء منتخبا وطني لسنة 2030، على الجميع أن يفهم أن خياراتي للاعبين هي بناء على الأهداف الحالية نحن نعمل من أجل التأهل إلى كأس العالم والتألق في كأس إفريقيا”، وأردف: “الوقت لا يسمح لنا بجلب لاعبين جدد خلال هذه المرحلة الحساسة، لكن هذا لا يمنعنا بأن نتابع تطور المواهب الصاعدة التي تنشط حاليا في أوروبا، على غرار عودة بوصوف إلى مستواه بعد الصعوبات التي واجهها عند بداية مشواره الاحترافي في القسم الثاني البلجيكي، كما نحن نتابع مسعودي ونفس الشيء بالنسبة لباقي اللاعبين مثل قادري وعمورة ووناس، الأخيران يتواجدان معنا حاليا وأسماء أخرى مرشحة لتعزيز صفوف “الخضر” في المستقبل”.

14 ألف مناصر وراء الخضر أمام بوركينافاسو

وتابع: “هناك جانب لا بد أن نفهمه أن المنافسة قوية حاليا في المنتخب الوطني ومن الصعب تغيير اللاعبين كهذا دون سبب، أما بالنسبة لغشة فهو لاعب جيد وكان معنا في تربص ديسمبر 2018 بقطر، ومثلما سبق أن أشرت إليه عند العودة إلى التعداد الحالي هناك منافسة شديدة، ففي منصبه نجد رياض محرز ورشيد غزال”.

علق على إمكانية انتقال بونجاح إلى برشلونة

بلماضي: محرز لاعب رائع.. لسنا غوارديولا وبغداد لم يأخذ حقه

أثنى الناخب الوطني، جمال بلماضي، على نجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، ووصفه بالهدية التي يتمناها كل المدربين في العالم، رغم اعترافه بأنه يشعر بالإحباط لعدم مشاركته بانتظام في مباريات لامان سيتي، في حين علّق على إمكانية انتقال بغداد بونجاح إلى نادي برشلونة بعد تولي مدربه السابق، تشافي، لزمام العارضة الفنية للنادي الكتالوني.

وقال بلماضي تعلقا على وضعية محرز مع نادي مانشستر سيتي: “نحن الجزائريون نريد رؤية محرز يشارك دائما وبصفة منتظمة مع مانشستر سيتي”، مضيفا: “لقد كنا محبطين لأنه لم يشارك في لقاء أول أمس (أمام مانشستر يونايتد)، وهو كذلك كان محبطا.. أدرك ذلك لأنني أعرفه جيّدا”، قبل أن يؤكد: “محرز لاعب مذهل وهو هدية يتمناها كل المدربين”، معترفا بأن الجزائريين يريدون رؤية محرز يلعب دائما في لقاءات مانشستر سيتي، وصرح: “نحن الجزائريين نريد أن نرى محرز دائما في مباريات مانشستر سيتي، لكننا لسنا بيب غوارديولا، فهو من يختار اللاعبين”، مضيفا: “صحيح أن محرز لا يلعب دائما، لكنه يلعب مباراة واحدة على الأقل في الأسبوع وهذا عدد كاف من المباريات بالنسبة لي”، وأردف: “هناك لاعبون لا يملكون هذه الإحصائية.. إنهم لا يلعبون حتى مباراة واحدة في الأسبوع”.

من جهة أخرى، دافع بلماضي، عن نجم نادي السد القطري، بغداد بونجاح، مشيرا إلى أن الأخير لم يحصل على حقه كاملا إعلاميا وجماهيريا، رغم الأرقام التي سجلها مع مختلف الأندية التي لعب لها والمنتخب الجزائري، قبل أن يعلق على إمكانية تحويله إلى نادي برشلونة الإسباني بعد انتقال مدربه السابق، الإسباني تشافي، لتدريب النادي الكتالوني.

وقال بلماضي ردّا على سؤال متعلق بإمكانية انتقال بونجاح إلى نادي برشلونة بحكم تولي تشافي قيادته الفنية، وصرح: “لا أدري..لا أعرف إن كان تشافي يريده معه في برشلونة أما لا.. إنه يعرف أحسن مني”، قبل أن يضيف: “كل ما يمكنني تأكيده هو أن تشافي يعشق بغداد بونجاح.. هو يلعب دائما معه لأنه يعرف إمكاناته جيّدا وكان يفضل على كل مهاجمي السد الآخرين”، وتابع: “بونجاح في برشلونة؟.. على كل برشلونة الحالي ليس برشلونة ميسي وتشافي وإنييستا للأسف”، في إشارة من بلماضي إلى أن كل شيء ممكن في كرة القدم، قبل أن يضيف مدافعا عن بونجاح: “بغداد لم نعطه حقه.. هناك لاعبون كبار ونجوم عالميون لعبوا في الدوري القطري لم ينجحوا في تسجيل الأرقام التي حققها هو مع نادي السّد”، وختم: “إنه صاحب هدف الفوز في نهائي كأس إفريقيا 2019.. ومن يقلل من شأن الدوري القطري عليه أن يلعب فيه أو يعمل فيه لمعرفة الحقيقة”.