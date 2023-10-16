بلماضي يتحدّث عن الحكم وبن رحمة ومحرز

عقد النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الإثنين، مُؤتمرا صحفية بِمدينة العين الإماراتية.

جاء ذلك بعد تعادل “الخضر” بِهدف لِمثله مع نظرائهم المصريين، في مباراة تحضيرية.

ونورد لكم فيما يلي أبرز ما تحدّث عنه المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر”، في هذه المحطّة الإعلامية المُقتضبة (أدارها مُنظّمو المباراة).

– حكم الساحة أتعبنا أكثر من المُنافس المصري بِتكسيره لِإيقاع المباراة، الكرة الجميلة في أوروبا لا تُدار مقابلاتها بِمثل هذا النّوع من التحكيم.

– هوّن بلماضي من “حادثة” بن رحمة لمّا خرج غاضبا حين استبداله (بِمتوسّط الميدان حسام عوّار في الدقيقة الـ 63)، وقال إن الأمر لا يعدو أن يكون جزءا من مقابلات كرة القدم. وأضاف أنه اتّخذ القرار لأنه لم يكن راضيا عن أداء مهاجم نادي وست هام الإنجليزي، مثلما لم يهضم بن رحمة تغييره. داعيا إلى عدم “تهويل” ما جرى بينهما.

– اعترف بلماضي بِأن الجناح رياض محرز لم يُقدّم العروض الفنية المأمولة، لكن رفض تحميل قائده مسؤولية النتيجة. كما أبدى امتعاظه من التركيز على محرز دون سواه من اللاعبين.

– قال النّاخب الوطني إن لاعبيه واجهوا منافسا مصريا ذي تجربة كبيرة، مُثمّنا هذا الامتحان الذي أظهر له إيجابيات، وأيضا نقائص يجب محوها لاحقا.