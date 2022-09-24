بلماضي يتحدّث عن العقد ومستقبله مع “محاربي الصّحراء”

نشّط الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة الجمعة مؤتمرا صحفيا، بِقاعة المحاضرات التابعة للملعب الأولمبي الجديد بِوهران.

وتطرّق بلماضي مع رجال الإعلام إلى عدّة نقاط، بعد فوز “الخضر” بِهدف لِصفر على منتخب غينيا كوناكري في مباراة تحضيرية.

ونُبرز في هذا التقرير أهمّ ما تطرّق إليه بلماضي.

– قال بلماضي إن ارتباطه مع المنتخب الوطني الجزائري معنوي أكثر منه كتابي (العقد مع الفاف)، لِأنّ حب تمثيل الوطن بِإخلاص يسري في دمه. وأشار إلى أنه عقده الحالي ينقضي في نهاية ديسمبر المقبل، ويستعدّ لِتجديده بعد أن اقترح عليه اتحاد الكرة البقاءَ.

– سنُدعّم المنتخب الوطني بِلاعبين جدد في المستقبل القريب، ودائما نحن نطمح إلى حضور الدورات الكبرى من أجل حصد الإمتياز، في تلميح إلى كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

– أبدى بلماضي رغبة “ضمنية” في البقاء حتى صيف 2026 على الأقلّ، والمشاركة في مونديال أمريكا وكندا والمكسيك (تنظيم ثلاثي)، لكنّه شدّد على أن تفكيره الحالي مُنصبّ على التأهّل لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024.

– منتخب غينيا كوناكري يحوز لاعبين أقوياء بدنيا وأيضا يميلون إلى الإبداع، وأعترف أنهم كسبوا “معركة” الشوط الأوّل. لكننا انتفضنا في الشوط الثاني وبلغنا الغاية المنشودة.

– عودة نبيل بن طالب كانت مُوفّقة، وأعتقد أنه يُجسدّ دور متوسط ميدان دفاعي بِامتياز.

– لا ألوم أندي ديلور لأنه لم يجد مَن يُموّنه بِالكرات، هذا المهاجم بِإمكانه تقديم الأفضل، وسيبقى معنا في قادم المواعيد.

– أتمنّى أن تكون إصابة بدران في الرّكبة خفيفة، أخبرني الطبيب أن مدافعنا سيُجري فحصا معمّقا هذا السبت.

– تعمّدت الزجّ في مباراة غينيا بِلاعبين لم يتعوّدوا على المشاركة مع بعضهم البعض (زغبة، توغاي، بن طالب، ديلور..)، لأن المقابلة تحضيرية، وكان لا مفرّ من تجريب عدّة عناصر. أُؤمن أن مثل هذه المواجهات تُفيدنا كثيرا في الاستحقاقات الرّسمية.

– إسلام سليماني يُثبت في كلّ مباراة – تقريبا – أنه هدّاف من طينة الكبار.

– مباراة نيجيريا ستكون أيضا قوية، خاصة وأن المنافس يضمّ لاعبين تعوّدوا على المشاركة مع بعض لِفترة ليست قصيرة.

– الغرب الجزائري خزّان لا ينضبّ من مواهب الكرة، وكنّا نأمل اللّعب هناك مثل باقي المناطق الأخرى للوطن. وأشكر جمهور ملعب وهران على الدّعم المعنوي القوي المُقدّم لنا.