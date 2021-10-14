بلماضي يتحدّث عن كيفية المشاركة في كأس العرب

تحدّث الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن منافسة كأس العرب، المُقرّر تنظيمها بِقطر ما بين الـ 30 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المقبلَين.

واستقرّت “الفاف” في تاريخ سابق على إيفاد منتخب المحليين، الذي يُدربه التقني مجيد بوقرة، إلى هذه المنافسة الكروية الإقليمية.

وقال بلماضي إنه سيضبط لقاءً مع زميله بوقرة في الأيّام القليلة المقبلة، لِمناقشة هذا “الملف”.

وأكد بلماضي في أحدث مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع “الفاف”، أنه لا يُمانع في ترك بعض لاعبي منتخب الأكابر، يخوضون مع زملائهم في الفريق المحلي منافسة كأس العرب.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن “محاربي الصّحراء” أن الدوريات الخليجية تتوقف عند إجراء منافسة كأس العرب، وبِالتالي لا يُريد أن يفتقد لاعبوه اللّياقة البدنية والمستوى الفني (حوالي شهر من الرّاحة)، في نهائيات كأس أمم إفريقيا المُبرمجة بِالكاميرون ما بين الـ 9 من جانفي والـ 6 من فيفري المقبلَين.

لكن بلماضي شدّد على أن اللاعبين الذين سيمنحهم رخصة حضور كأس العرب، لن يُشاركوا في كلّ المقابلات، فضلا عن مطالبتهم بِالحذر من الإصابات، عشية استحقاق كبير ينتظر “الخضر” بِالكاميرون، للدّفاع عن لقبهم القارّي.

وتضمّ عدّة أندية خليجية لاعبين دوليين جزائريين، مثل مبولحي وبلايلي وبونجاح وبلعمري وسوداني وبراهيمي وتاهرت وعبيد وعبدلاوي، وغيرهم. يُمكن للتقني مجيد بوقرة أن يستفيد منهم في منافسة كأس العرب.