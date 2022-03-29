بلماضي يتحدّث عن مصيره في جهاز التدريب

تحدّث الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي عن مستقبله في جهاز تدريب “الخضر”، بعد الإقصاء المونديالي أمام الكاميرون.

ونشّط بلماضي سهرة الجمعة مؤتمرا صحفيا، بِقاعة المحاضرات التابعة لِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة.

وقال جمال بلماضي إنه سيُفكّر في أمر البقاء أو الرّحيل، ويتّخذ القرار المناسب، خلال الأيّام القليلة المقبلة.

غير أن بلماضي ألمح إلى أنه يرغب في مواصلة المهام، لمّا عدّد فضائل تدريبه للمنتخب الوطني، ومساهمته في إفراح الجزائريين. وأيضا لمّا حذّر من اتّخاذّ (الفاف) لِقرارات متسرّعة، وتغييرات جذرية. داعيا أسرة الكرة الجزائرية إلى توحيد الصفوف، لأن لها من المقوّمات الإيجابية، ما يُساعدها في تصحيح المسار، والعودة إلى سكّة الانتصارات.

ومعلوم أن مدّة عقد تدريب جمال بلماضي (46 سنة) لـ “محاربي الصّحراء”، تنقضي عند نهاية السنة الحالية.

ويُفترض أن يعود “محاربو الصّحراء” إلى ساحة المنافسات الرّسمية، بعد شهرَين من الآن (جوان المقبل)، لِخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا، طبعة كوت ديفوار 2023. عِلما أن السباق انطلق هذه الأيّام (الأسبوع الأخير من مارس الحالي)، بِإجراء الدور التمهيدي، الذي شاركت فيه المنتخبات الإفريقية متذيّلة لائحة الترتيب العالمي.