بلماضي يتعاطف مع أسر ضحايا الحرائق ويُحذّر من الفتنة

قدّم الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الخميس، تعازيه لِأسر ضحايا الحرائق التي اندلعت في عديد ولايات الجمهورية خلال الأيّام القليلة الماضية.

وقال جمال بلماضي: “لقد تابعتُ بِألم شديد الأحداث المؤسفة الأخيرة التي عرفتها بلادنا، وفي جميع الولايات التي تضرّرت من الحرائق المُروّعة، وتسبّبت في أضرار جسيمة، والأرواح البشرية تحديدا”.

وأضاف المسؤول الفني الأوّل عن “محاربي الصحراء”: “ولأنّني تأثرت بِعمق، لا يسعني سوى الترحّم على ما فقدناه، مُتمنّيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أدعو الله أن يمنح الشجاعة اللازمة لِمواطنينا من أجل تجاوز هذه المحنة”.

وتابع بلماضي يقول في رسالة نشرتها “الفاف” مساء الخميس: ” أبعث دعمي وتعاطفي إلى جميع أبناء وطني، وأحيّي تدفّق التضامن من جميع الجزائريين الذين جاءوا بِسرعة إلى إخوانهم في المناطق المتضرّرة، ليكونوا إلى جانبهم ماديا ومعنويا. كما أدعو إلى الحكمة في مثل هذه الظروف العصيبة، من أجل تجنّب التجاوزات والانقسامات التي تضرّ بِبلادنا الجزائر”.

واختتم جمال بلماضي قائلا: “أبعث خالص تشجيعي إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الحماية المدنية ومحافظات الغابات، المتواجدين في الخطوط الأمامية، والذين يواجهون هذه الحرائق الرّهيبة”.