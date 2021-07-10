بلماضي يتمتع بشواطئ مستغانم ودولور يفتخر بـ”سولكينغ”

يواصل الناخب الوطني جمال بلماضي قضاء عطلته الصيفية بالجزائر، وتحديدا بمسقط رأسه مدينة مستغانم.

وصنع مهندس التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 ، الحدث بشواطئ مستغانم الجميلة، إذ ومع اختلاف الشواطئ التي يتنقل إليها، إلا أن الثابت هو ذلك الإقبال الجماهيري عليه في كل مرة من الإشادة به وبما يقدمه للمنتخب الوطني، مع أخذ صور تذكارية، خاصة من طرف الشباب والأطفال.

وفضّل بلماضي تمديد تواجده في الجزائر، بعد حضوره في وهران لمتابعة المباراة الودية للمنتخب المحلي أمام ليبيريا، واغتنام الفرصة للتمتع بشواطئ مستعان وغيرها من شواطئ الغرب الجزائري الجميلة.

وفي إطار اللحظات الممتعة دائما، نشر الدولي الجزائري أندي دولور صورة له مع المغني العالمي عبد الرؤوف دراجي، العروف بـ”سولكينغ”، وعبّر دولور عن افتخاره بإمضاء الأمسية مع النجم العالمي.

وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “فخر كبير أن أقضي الأمسية مع الأخ سولكينغ”، وأرفق العبارة بعلم الجزائر.

للإشارة فإن تقارير صحفية فرنسية أشارت إلى إهتمام نادي أولمبيك ليون الفرنسي باستقدام دولور إلى النادي، واستعداده لتقديم عرض قيمته 15 مليون يورو لضم اللاعب، الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع نادي مونبيليي يمتد إلى غاية 2024 .