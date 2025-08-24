بلماضي يثير الجدل بسلوكه مع بولبينة (فيديو)

شهدت مباراة الدحيل والوكرة لقطة مثيرة للجدل، بعدما أمسك المدرب جمال بلماضي بقميص لاعبه عادل بولبينة.

وكان بلماضي بصدد توجيه تعليمات لبولبينة، عندما أمسك بقميصه في د 38، غير أن طريقة إمساكه بقميص اللاعب أثارت انتقادات كثيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي بأن سلوك المدرب بلماضي وعصبية الزائدة على الدكة نابعة من رغبته في الفوز، في حين يرى البعض بأن مثل هذه السلوكات تزيد الضغط أكثر على اللاعبين وتفقدهم التركيز.

وذهب البعض لتشبيه هذه اللقطة، بتصرف بلماضي مع السعيد بن رحمة، خلال إحدى مباريات المنتخب الجزائري.