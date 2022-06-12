بلماضي يجامل مدرب نيس من أجل لاعبيه الجزائريين

بعدما أصبح يضم في صفوفه 5 محاربين

بالتحاق بلال براهيمي بصفوف المنتخب الوطني، وعودة أندي ديلور، المرتقبة في المواعيد القادمة، ارتفع عدد اللاعبين الدوليين الجزائريين في تشكيلة نادي نيس الفرنسي إلى خمسة لاعبين، ما يجعل من الأخير أكبر نادي جزائري خارج الجزائر.

وأصبح المنتخب الوطني يملك 5 لاعبين دوليين في صفوف النادي الفرنسي، وهم كل من المدافع يوسف عطال، متوسط الميدان هشام بوداوي، المهاجمان بلال براهيمي، وأندي ديلور وكذا حارس منتخب الشباب تيدي بولهندي صاحب 21 ربيعا.

وبالإضافة إلى الخماسي المذكور، الذي يحمل القميص الوطني، يضم الفريق الفرنسي أيضا في صفوفه لاعبا آخر من أصول جزائرية، ويتعلق الأمر بنجم الفريق الصاعد أمين غويري، الذي ما يزال بإمكانه تغيير جنسيته الرياضية واختيار اللعب للجزائر مستقبلا.

وتحسبا للمواعيد القادمة، التي سيحتاج فيها المنتخب الوطني خدمات كل لاعبيه، فتح الناخب الوطني جمال بلماضي صفحة جديدة مع نظيره مدرب نادي نيس، كريستوف غالتيي، الذي كانت توترت علاقتهما السنة الماضية بعد حرب التصريحات التي نشبت بينهما بسبب أندي ديلور وهشام بوداوي.

وبطريقة غير مباشرة، بعث بلماضي برسالة صلح إلى مدرب نيس، وهذا من خلال تأكيده أنه فضّل عدم إشراك هشام بوداوي في المباراة الودية أمام إيران رغم تعافيه من الإصابة، وهذا لمصلحة اللاعب ومصلحة فريقه نيس.

وفي ذات الصدد، قال بلماضي في تصريحه لموقع الفاف قبل مباراة إيران: “هشام بوداوي يتعافى من الإصابة، ولكنني قررت عدم إشراكه في المُباراة الودية أمام إيران، تفاديا لعودته لنقطة الصفر بتعرضه لأي إصابة من جديد، فأنا لا أريد المغامرة بصحته”، مضيفا في نفس السياق: “نحن نعمل سويا مع ناديه في نيس، ولمصلحة الجزائر ولمصلحته، فضلت عدم الدفع به، لكي يعود لفريقه في أفضل لياقة ممكنة، تفاديا للدخول في أي مشاكل نحن في غنى عنها”.

إلى ذلك، أوضح بلماضي: “لو كان الأمر يتعلق بلقاء رسمي مهم، لقمنا بالاعتماد على بوداوي، والقيام باللازم لإشراكه أساسيا، ولكن باعتبارنا على موعد مع مباراة ودية فضلت الحفاظ على علاقتنا مع نيس”.

ويصب قرار بلماضي بعدم إشراك بوداوي في المباراة الودية أمام إيران في مصلحة المنتخب الوطني الذي لا يريد الدخول في مشاكل مع إدارة نادي نيس التي تستطيع خلق عراقيل للاعبين الجزائريين وعدم السماح بالتحاقهم جميعا بالمنتخب الوطني ، وهو ما لم يخفيه الناخب الوطني، في ختام تصريحه : “نريد المُحافظة على علاقتنا الجيدة مع نيس، لكي نستفيد من لاعبينا عندما نكون في حاجة ماسة إليهم”.