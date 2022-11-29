بلماضي يجب أن يبقى ولم أهضم بعد الغياب عن المونديال

أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعبي الخضر.. بلومي:

شن اللاعب الدولي الجزائري لخضر بلومي، هجوما قويا على بعض لاعبي المنتخب الوطني، بسبب الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022، وقال إنه لم يتقبل حتى الآن غياب “محاربي الصحراء” عن نهائيات كأس العالم 2022، معتبرا أن المنتخب كان يمتلك كل المقومات من أجل التواجد في المحفل المونديالي.

وقال بلومي في تصريحات لصحيفة “كومبيتيسيون”: “مشكلة المنتخب الجزائري ليس في جمال بلماضي، هو يقوم بتغيير التركيبة الأساسية بصفة تدريجية، لا يوجد أحسن من الاستقرار في عالم كرة القدم”. وأضاف: “لا أحد يشك في قدرات بلماضي، لقد قاد الخضر لإنجاز لا أحد كان يتوقعه في 2019 عندما تُوج باللقب القاري في مصر، الأكيد بالنسبة لي هو أن بلماضي لا يجب أن يرحل، بل هذا المصير يجب أن يكون مخصصا لبعض اللاعبين”.

وأردف: “لا أريد تسمية اللاعبين بصفة شخصية، ولكن هناك بعض الأسماء مستواها تراجع كثيرا، ويجب أن تترك مكانها لعناصر جديدة”. وواصل: “بعض اللاعبين يجب أن يعرفوا بأنهم وصلوا لمرحلة يجب أن يقولوا لأنفسهم بأنهم وصلوا لمحطة النهاية، وعليهم الانسحاب من تلقاء أنفسهم، قبل أن يتعرضوا للاستبعاد من الطاقم الفني، أظن بأنكم فهمتم قصدي”. وأتم: “من المؤسف ألا تكون الجزائر حاضرة في المونديال، هناك الكثير من المنتخبات التي تلعب حاليا في قطر مستواها ليس بالأحسن، ولكننا وللأسف غائبون”.

وعن كأس إفريقيا 2024 قال بلومي: “تظل كأس إفريقيا للأمم منافسة مهمة، لكن بصراحة، يجب أن نحضر لكأس العالم 2026 من خلال إعداد فريق تنافسي سيمثل الجزائر بكرامة إذا تأهل بالطبع للمرحلة النهائية. بعد ذلك ، إذا نجحنا في تكرار إنجاز عام 2019 بالفوز بكأس إفريقيا للأمم التالية، فلن نقول لا. لكن أولوية الأولويات هي بناء فريق يكون قويا في عام 2026.