بلماضي “يجلد” أنفونتينو وكولينا

أبدى الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي استياءه من رئيس “الفيفا” جياني أنفونتينو، والمسؤول عن لجنة التحكيم بييرلويجي كولينا.

وعلى هامش تدريبات “الخضر” للمباراة الودّية أمام إيران، سُئل بلماضي عن مصير ملفّ “الفاف” الخاص بِمباراة العودة في تصفيات المونديال أمام الكاميرون.

وأكّد الناخب الوطني أن الملف كان “ثقيلا”، وأشار إلى استعانة الهيئة الكروية لِدالي إبراهيم بِمؤسسة، سبق لها العمل على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم و”الفيفا” واللجنة الدولية الأولمبية.

وأضاف أن خبراء هذه المؤسسة درسوا بِدقة الأخطاء التحكيمية للحكم بكاري غاساما ومساعديه والطاقم المُشرف على تقنية الفيديو، ودوّنوا تقريرا قيّما بِعشر صفحات.

وتابع بلماضي يقول إنه بعد كلّ هذا العمل الجبّار، يأتي بييرلويجي كولينا ويُبرّر “حماقات” الحكم الغامبي بِعبارة “الخطأ صفة بشرية”!

وأشار بلماضي إلى أنه حضر ملتقى لـ “الفيفا” عام 2018، نشّطه كولينا حول “الفار”، وراح يُعدّد للحضور حسنات هذه التقنية. ثم يأتي في الأخير و”يركل” تقنية الفيديو، مُختفيا وراء “الرضا بِتقديرات الحكام وعدم تحميلهم أكثر من طاقاتهم”!

واختتم جمال بلماضي تصريحاته قائلا إنه لم يعد يثق في “الفيفا”، لأنها هيئة كروية يُفترض أنها تعمل للمصلحة للعامّة، ولا تُحطّم المنتخبات.