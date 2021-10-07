بلماضي يجلد مُدرّبي مواقع التواصل والتقنيين الافتراضيين

جدّد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، التذكير بِأنه ينتمي إلى “المدرسة التقليدية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نشّطه بلماضي بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقال بلماضي إنه لا يملك أيّ حساب أو صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “الفيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”.

وأضاف بلماضي أنه رجل وفيّ للقلم والورقة، في تدوين المعلومات أو التحليل أو أمور أخرى شبيهة لهما ويقتضيها عمله.

وأبدى الناخب الوطني استياءه من جيل جديد يحشر أنفه في شؤون “الخضر”، يقضي أهله معظم الوقت في “البلاي ستايشن” أو “فوتبال منجر”، أو يُطلق أحدهم قناة إلكترونية في موقع “اليوتيوب” ويُطالب بِجلب اللاعب الفلاني وشطب اسم اللاعب العلاني، ويتفنّن في الرّماية “خبط عشواء”.

وشدّد بلماضي على أن توجيه الدعوة إلى اللاعبين يُبنى على متابعات عن قرب لِهؤلاء المواهب، والتواصل معهم، ومعرفة ماذا بِإمكانهم تقديمهم لـ “الخضر”، وليس تلبية لِنزوة افتراضية أو رغبة إلكترونية، في “الفيسبوك” أو “تويتر” أو “اليوتيوب”.