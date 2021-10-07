-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلماضي يجلد مُدرّبي مواقع التواصل والتقنيين الافتراضيين

علي بهلولي
  • 637
  • 2
بلماضي يجلد مُدرّبي مواقع التواصل والتقنيين الافتراضيين

جدّد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، التذكير بِأنه ينتمي إلى “المدرسة التقليدية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، نشّطه بلماضي بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وقال بلماضي إنه لا يملك أيّ حساب أو صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل “الفيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”.

وأضاف بلماضي أنه رجل وفيّ للقلم والورقة، في تدوين المعلومات أو التحليل أو أمور أخرى شبيهة لهما ويقتضيها عمله.

وأبدى الناخب الوطني استياءه من جيل جديد يحشر أنفه في شؤون “الخضر”، يقضي أهله معظم الوقت في “البلاي ستايشن” أو “فوتبال منجر”، أو يُطلق أحدهم قناة إلكترونية في موقع “اليوتيوب” ويُطالب بِجلب اللاعب الفلاني وشطب اسم اللاعب العلاني، ويتفنّن في الرّماية “خبط عشواء”.

وشدّد بلماضي على أن توجيه الدعوة إلى اللاعبين يُبنى على متابعات عن قرب لِهؤلاء المواهب، والتواصل معهم، ومعرفة ماذا بِإمكانهم تقديمهم لـ “الخضر”، وليس تلبية لِنزوة افتراضية أو رغبة إلكترونية، في “الفيسبوك” أو “تويتر” أو “اليوتيوب”.

مقالات ذات صلة
نجم “الخيول” تراوري: متفائل بحصد 6 نقاط أمام جيبوتي

نجم “الخيول” تراوري: متفائل بحصد 6 نقاط أمام جيبوتي

القادسية الكويتي يريد المهاجم زوبير مطراني

القادسية الكويتي يريد المهاجم زوبير مطراني

هكذا ذبح كافالي نفسه مع “الخضر” بسبب وديتي الأرجنتين والبرازيل

هكذا ذبح كافالي نفسه مع “الخضر” بسبب وديتي الأرجنتين والبرازيل

تدريبات “الخضر” بتعداد مكتمل وبن سبعيني وبلعمري على إنفراد

تدريبات “الخضر” بتعداد مكتمل وبن سبعيني وبلعمري على إنفراد

جيبوتيان ينتظران اللجوء السياسي بِفرنسا بعد حضورهما مواجهة الجزائر

جيبوتيان ينتظران اللجوء السياسي بِفرنسا بعد حضورهما مواجهة الجزائر

مزاجية جمهور مواقع التواصل.. بن رحمة وأنصار “المطارق” نموذجا

مزاجية جمهور مواقع التواصل.. بن رحمة وأنصار “المطارق” نموذجا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
2
  • انور جلال

    لن تسير وحدك يا زعيم الى الامام يا مدوخهم

    2
  • جزاءري

    اصحاب اللغو اناس جهلة . لا يعملون ولا ينتجون ولا يفهمون لكن السنتهم تشتغل ليل نهار . دعهم ينبحون يا بلماضي .

    1

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد