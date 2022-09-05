بلماضي يحضر رزنامة قوية من المباريات الودية للعام المقبل

الفاف تتلقى عروضا من اتحاديات كبيرة تريد التباري وديا أمام الخضر

كشفت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تلقي هذه الأخيرة لعروض كثيرة من منتخبات عالمية للتباري وديا مع المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

و أوضحت ذات المصادر، أن العديد من المنتخبات العالمية تريد مواجهة المنتخب الوطني وديا،و في مقدمتها المنتخب الإيطالي الذي يسعى اتحاده لإيجاد موعد مناسب من أجل لعب مباراة ودية ضد المنتخب الجزائري.

ونفس الرغبة تحذوا منتخبات أخرى كانت قد وضعت الخضر في مفكرتها من أجل تحضير مشاركتها في بطولة كأس العالم المقررة بين شهري نوفمبر وديسمبر بقطر، لكن لم يسعفها الحظ بسبب ضيق فترة التحضيرات.و رغم ذلك أبدت اتحاداتها الكروية على غرار بلجيكا وكرواتيا والأورغواي والأرجنتين رغبتها في برمجة مباريات ودية أمام رفاق القائد رياض محرز في المواعيد المقبلة.للإشارة،فإن المنتخب الوطني كان على وشك من مواجهة منتخب البرازيل في شهر سبتمبر الجاري، بعدما أن تلقت الفاف لطلب رسمي من نظيرتها البرازيلية على ترتيب لقاء ودي بين الخضر ومنتخب السامبا، لكن الاتفاق لم يحدث في نهاية المطاف بسبب بعض الاختلافات حول تفاصيل إجراء المباراة، ليتفق الطرفان على تأجيل هذه المواجهة لاحقا.و المعلوم، أن أشبال المدرب الوطني جمال بلماضي سيواجهون وديا خلال شهر سبتمبر الجاري كلا من منتخبي نيجيريا وغينيا، يومي 23 و27 من الشهر الجاري بملعب ميلود هادفي في وهران.