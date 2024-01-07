بلماضي يحفز “المحاربين” بذكريات التتويج بـ”كان” 2019

يعمل الناخب الوطني جمال بلماضي على تحضير لاعبيه من كل الجوانب، وتحفيزهم على التألق في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.

وبهدف تحفيز اللاعبين ودفعهم للتركيز على تحقيق أفضل النتائج في “الكان”، برمج الطاقم الفني بقيادة بلماضي، بعد الحصة التدريبية لأمسية السبت، روبورتاج خاص بتتويج “الخضر” بكأس إفريقيا 2019، واللحظات التاريخية التي عاشها اللاعبون خلال احتفالات التتويج.

⭕ لاعبوا المنتخب الوطني شاهدوا فيديو حول مسيرة المنتخب الوطني الجزائري في كأس إفريقيا 2019 pic.twitter.com/cpDejK4Q1w — El Capitano⭐ (@spuerlilo) January 6, 2024

ونشر مدافع “الخضر” ياسر لعروسي صورة للاعبي المنتخب الوطني، وهم يشاهدون روبورتاج التتويج بالنجمة الثانية على شاشة كبيرة بمقر إقامتهم فيالعاصمة التوغولية لومي،بعد نهاية الحصة التدريبية المسائية.

ودون شك فإن مثل هذا الروبورتاج سيكون له تأثير على اللاعبين الجدد الذين لم يعيشوا الحدث في 2019، كما سيزيد اللاعبين القدامى عزيمة على التألق ومحو خيبة “كان الكاميرون.