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رياضة

بلماضي يحفز المنتخب المحلي قبل نهائي “الشان”

عمر سلامي
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بلماضي يحفز المنتخب المحلي قبل نهائي “الشان”
أرشيف
جمال بلماضي

سجل الناخب الوطني جمال بلماضي، حضوره خلال الحصة التدريبية الأخيرة، التي خاضها المنتخب المحلي أمسية الجمعة بالمركز التقني بسيدي موسى.
وعاد بلماضي، إلى الجزائر خصيصا، من أجل تحفيز المنتخب المحلي، وحضور نهائي الشان، المرتقب سهرة السبت بين الجزائر والسنغال.

وإلى جانب بلماضي، عرفت الحصة التدريبية الأخيرة لـ”الخضر”، حضور الدوليين السابقين رفيق جبور وكارل مجاني.

وخاض أشبال المدرب بوقرة، أمسية الجمعة آخر حصة تدريبية، قبل مواجهة السنغال، سهرة السبت، بداية من الثامنة ونصف بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وتلعب مباراة الجزائر والسنغال بشبابيك مغلقة، بعد نفاد كل التذاكر، التي كانت مجانية بقرار من السلطات العمومية.

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