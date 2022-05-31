بلماضي يحن إلى فترة زطشي ويدعو إلى اختيار الرجل المناسب لرئاسة الفاف

انتقد الوضعية الحالية التي تمر بها الهيئة الكروية

انتقد الناخب الوطني، جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، صبيحة الإثنين، بطريقة غير مباشرة، رئيس الفاف، “المستقيل”، شرف الدين عمارة، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة اختيار الرجل المناسب لهذا المنصب.

وأكد بلماضي، عند حديثه عن الوضعية غير العادية التي يمر بها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الموجود حاليا دون رئيس ولا مكتب فيدرالي بعد استقالة أغلبية أعضائه، أن هذه الوضعية بإمكانها التأثير سلبيا على المنتخب الوطني، مشيرا في نفس الوقت إلى العمل الكبير الذي يقوم به المناجير العام للمنتخب الوطني، جهيد زفيزف بتوفيره الظروف اللازمة، قائلا: “لدينا اتحادية غير مستقرة ذلك يؤثر بطريقة أو أخرى على محيط المنتخب، لحسن الحظ هناك رجال حولي لا يتركوني أشعر بذلك”.

في نفس السياق، استغل بلماضي فرصة الحديث عن فترة الفراغ التي يمر بها الاتحاد الجزائري، لمدح الرئيس السابق للفاف خير الدين زطشي الذي كان وراء التعاقد معه لتدريب الفريق الوطني” مؤكدا: “عندما تكون الأمور سيئة يجب إحداث التغيير لكن عندما تسير بطريقة جيدة لا يجب تغيير شيء”، في إشارة واضحة أن التضحية بخير الدين زطشي وتعويضه بشرف الدين عمارة لم يكن قرارا صائبا.

إلى ذلك، دعا الناخب الوطني أصحاب الحل والربط إلى حسن اختيار الرئيس القادم للفاف، قائلا: “من الضروري اختيار الرجل المناسب لهذا المنصب”، مضيفا : “أتمنى أن نحظى بثقة الرئيس الجديد الذي سيتولى رئاسة الفاف، من أجل تحقيق أهدافنا”.

وبالرغم من الهدوء والظروف الجيدة التي يعمل فيها مع المنتخب الوطني، أكد بلماضي على أهمية العلاقة التي تربط ما بين مقر الفاف بدالي ابراهيم والمركز الفني بسيدي موسى.

في سياق متصل، أكد بلماضي أن هدفه الأساسي في المرحلة القادمة هو إعادة بناء منتخب وطني قوي ومحترم من طرف الجميع، ورفع الراية الوطنية عاليا.