بلماضي يختار غينيا بيساو للتربص قبل “كان” كوت ديفوار

بينما ينتظر تعيين رئيس "الفاف" لضبط خارطة طريق

علمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، استقر على التحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة، المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل 2024 في دولة غينيا بيساو، وذلك نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري 2023، أي عقب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية، ما يعني الشروع في التحضير للمحفل الكروي لمدة 15 يوما في العاصمة “بيساو”.

وقالت ذات المصادر، إن اختيار بلماضي التحضير لـ “الكان” في غينيا بيساو لا يعد من باب الصدفة وإنما لقرب المسافة بينها وبين كوت ديفوار، فضلا عن تموقع الدولتين في القارة الإفريقية والمناخ المتشابه بين الدولتين، حيث تقع كوت ديفوار في خليج غينيا في غرب إفريقيا، أي تقريبا نفس موقع غينيا بيساو في غرب إفريقيا أيضا على ساحل المحيط الأطلسي، علما أن الهدوء الذي يسود غينيا بيساو وكذا قلة عدد السكان سيكونان عاملان مهمان في نجاح التربص المقبل الذي سيخوضه “الخضر” والذي يسبق الموعد الكروي القاري المقبل.

ومعلوم أن المنتخب الوطني يشارك في الطبعة 34 من كأس أمم إفريقيا التي ستحتضنها كوت ديفوار، بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة السادسة التي تضم منتخبات أوغندة، النيجر وتنزانيا قبل ملاقاة الأخير لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات يوم 7 سبتمبر على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، علما أن البطولة القارية المقبلة ستنطلق بداية من 13 جانفي 2024 وتدوم إلى غاية 11 فيفري، على أن تقام المباراة الافتتاحية على ملعب “الحسن واتارا” في مدينة “إبيمبي” في العاصمة “أبيجان”.

ويشبه المناخ السائد في غينيا الاستوائية إلى حد بعيد المناخ السائد في دولة كوت ديفوار، إذ يعرف شهري ديسمبر وجانفي وحتى فيفري بالموسم الجاف في المناخ الاستوائي، تتخلّله بعض الأمطار في شهر فيفري إلى غاية أفريل، كذلك الأمر في كوت ديفوار خلال فترة إجراء كأس أمم إفريقيا، حيث يعرف المناخ هناك بالحرارة على اعتبار أنه مناخ استوائي.

يحدث هذا في الوقت الذي يبقى فيه المدرب بلماضي ينتظر تاريخ 4 سبتمبر المقبل للتعرف على خليفة جهيد زفيزف على رأس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بهدف التواصل معه من أجل ضبط كل الأمور قبيل حلول شهر أكتوبر، من خلال رسم خارطة طريق الفترة التي تسبق “الكان” بالتحضير للسفرية وضبط ظروف الإقامة في كوت ديفوار لتفادي تكرار سيناريو الكاميرون في 2021، خصوصا وأن “الكان” المقبلة ستكون مصيرية لبلماضي على رأس المنتخب الأول.