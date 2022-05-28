بلماضي يخذل لاعبي البطولة الوطنية

كانوا يأملون تغير نظرته تجاه اللاعب المحلي

اكتفى الناخب الوطني، جمال بلماضي، باستدعاء لاعب محلي واحد فقط من البطولة الوطنية، وهو قلب هجوم وفاق سطيف، رياض بن عيادة، رغم تألق لاعبين آخرين برهنوا على إمكانيات كبيرة تسمح لهم المنافسة على مكانة في المنتخب الوطني الأول، ولكن يبدو أن نظرة بلماضي للاعب المحلي لم ولن تتغير، حيث هو ما زال يفضل اللاعبين المحترفين من خارج الجزائر.

يعاني اللاعب المحلي من سوء تقدير من المدرب الوطني الذي لا يثق فيه، على الرغم من أن مستوى بعض اللاعبين المحترفين هو أقل أو يتساوى مع بعض الأسماء التي برزت هذا الموسم في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا.

وأبرز اللاعبين المحليين الذين كانوا يأملون التواجد بقائمة، جمال بلماضي، الخاصة بموعد شهر جوان الذي يلعب فيه مباراتين رسميتين أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا، برسم أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا، المقررة في جوان 2023 بكوت ديفوار، لا سيما خلال هذا الظرف الذي سيعرف تجديدا في بعض المراكز، هناك بعض لاعبي شباب بلوزداد ووفاق سطيف الذين قدموا مشوارا لبأس به في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، ووقفوا الند للند أمام الأهلي المصري والوداد البيضاوي اللذين سينشطان نهائي هذه المسابقة، المقرر يوم الاثنين. ومن الأسماء التي لمعت وبرهنت على إمكانيات كبيرة للمنافسة على مكانة في المنتخب الوطني، هناك ثنائي وسط ميدان شباب بلوزداد ميريزيق ودراوي، الأخيران قدما مستويات ثابتة طيلة الموسم وتألقا بشكل ملفت في البطولة الوطنية ورابطة أبطال إفريقيا، كما يعود لهما بعض الفضل في التتويج الذي تحصل عليه المنتخب الوطني المحلي بكأس العرب للفيفا خلال شهر ديسمبر الماضي بقطر، وكانا من النجوم التي توهجت في الدوحة، ورغم ذلك لم يتلقيا عناية واهتمام الناخب الوطني الذي لم يمنح لهما الفرصة للالتحاق بالمنتخب الوطني.

إضافة إلى ذلك، هناك بعض العناصر من فريق وفاق سطيف كانت تستحق أيضا الاهتمام من،جمال بلماضي، على غرار قندوسي ودغموم، هذا الثنائي الذي تطور كثيرا ولديه تجربة كبيرة في الملاعب الإفريقية، بفضل المباريات التي لعبها مع الوفاق في المنافسات الإفريقية منذ سنوات، وهو عامل كان يكفي لإقناع الناخب الوطني للاستعانة بهما في مباريات تصفيات”الكان”.

وحتى على مستوى حماية عرين الخضر هناك أيضا حراس مرمى من المستوى العالي تفخر بهم البطولة الوطنية، التي لم تتوقف على إنجاب حراس في المستوى، على غرار حارس شباب بلوزداد موساوي الذي أدى مشوارا طيبا في البطولة ورابطة أبطال إفريقيا. أضف إليه زميله السابق، غايا مرباح، الذي انتقل إلى نادي الرجاء البيضاوي في البطولة المغربية.

هذه عينة قليلة من اللاعبين المحليين الذين باستطاعتهم التواجد مع المنتخب الوطني الأول، حيث هناك أسماء أخرى لديها من الطاقة والإمكانيات ما يسمح لها منافسة الأسماء التي تتواجد في قائمة جمال بلماضي.