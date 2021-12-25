بلماضي يخوض “كان” الكاميرون بتعداد ثري

ببنك احتياط أقوى من دورة مصر

حافظ الناخب الوطني، جمال بلماضي، على نفس التشكيلة أبطال إفريقيا 2019 بمصر، للدفاع عن لقبهم في الكان القادمة بالكاميرون، بين 6 جانفي و9 فيفري، عدا بعض التغييرات التي تخص اللاعبين الاحتياطيين الذين ينافسون زملاءهم على مراكزهم الأساسية، وهي نقطة إيجابية تزيد من قوة محاربي الصحراء.

وفضل بلماضي المحافظة على استقرار تعداده الأساسي المتوج بلقب آخر دورة في مصر، ومن أصل 14 لاعبا شاركوا في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال، يغيب لاعبان عن هذه البطولة، ويتعلق الأمر بكل من مهدي زفان، الذي يواجه كابوس البطالة، ولاعب الارتكاز عدلان قديورة. هذا الأخير، يبقى بعيدا عن الميادين لداعي الإصابة.

بالمقابل، تعززت التشكيلة الوطنية بعودة المدافع الأيمن الأساسي للخضر، يوسف عطال، الذي لم يحالفه الحظ لإكمال مباريات الدورة السابقة لكأس إفريقيا، إثر تعرضه لإصابة خطيرة في مباراة ربع النهائي أمام منتخب كوت ديفوار، أنهت مغامرته الإفريقية ليفسح المجال إلى مهدي زفان الذي أخذ مكانه على الرواق الأيمن من الدفاع.

وسيخوض المنتخب الوطني معترك “الكان” بعناصر تتميز بالخبرة، وسبق لها تذوق نشوة التتويج بكأس إفريقيا، خلال الطبعة الماضية، حيث تواجد أغلب الركائز الذين فازوا بالكأس في مصر، على غرار بن سبعيني وماندي وبن لعمري وبن ناصر وفغولي ومحرز وبلايلي وبونجاح وسليماني ومبولحي.

وستكون التشكيلة الوطنية مدعمة، خلال كأس إفريقيا القادمة، بلاعبين أثبتوا جدارتهم في التواجد ضمن لائحة جمال بلماضي بعد تألقهم في بطولة العرب للفيفا الأخيرة في قطر، على غرار سفيان بن دبكة وحسين بلعيادة ومحمد أمين توقاي وإلياس شتي، فضلا عن محمد الأمين عمورة الذي يصنع أشياء جميلة مع نادي لوغانوس في البطولة السويسرية، أضف إلى ذلك عودة ياسين براهيمي إلى مستواه السابق خلال بطولة العرب ما ساعده على العودة إلى كوموندوس بلماضي.

انضمام هذه العناصر إلى المنتخب الوطني سيوسع الحلول الفنية أمام الناخب الوطني جمال بلماضي، الذي سيجد أمامه بنك احتياط يضم لاعبين تنافسيين قادرين على تعويض الأسماء الأساسية، حسب المتغيرات التي ستحدث في الدورة من مباراة إلى أخرى.