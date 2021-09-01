بلماضي يدافع عن ماندي ويتطرق إلى وضعية الغائبين..

دافع الناخب الوطني جمال بلماضي، خلال الندوة الصحفية،عن المدافع عيسى ماندي، بعد تسجيل اللاعب ضد مرماه في مباراة أتليتيكو مدريد..

وقدّم بلماضي رأيه في لقطة الهدف الذي سجله مدافع فياريال ضد مرماه، حيث قال: ” لا أضع نفسي في مكان المدرب إيمري، لكن في رأيي أن ماندي لم يخطئ، لو بقيّ حارس المرمى في مكانه، لم دخلت رأسية ماندي الشباك”.

وعن وضعية اللاعب النفسية، بعد حرمانه فريق فياريال من الفوز في الدقيقة الأخير من المباراة، قال بلماضي، أن اللاعب لا يعاني من هذه الناحية، وأن تركيزه منصب على التحضير لمبارتي جيبوتي وبوركينافاسو.

وتطرق بلماضي، أيضا إلى عدد من اللاعبين الغائبين عن القائمة، حيث قال عن متوسط الميدان قديورة: ” قديورة في وضعية صعبة، ومن الطبيعي عدم استدعاء اللاعبين المتواجدين من دون فريق أو من دون منافسة”.

وتأسف بلماضي على غياب عطال بسبب الإصابة، مؤكدا أن عطل لاعب مهم جدا ومؤثر في المنتخب، وتابع: ” نتضامن مع عطال، وربما يعرف الأخطاء الذي ارتكبها من قبل، والتي أدت إلى إصابته في عدة مرات، ونحن هنا لدعم كل اللاعبين”.

وأثنى بلماضي على إمكانيات أدم وناس، وقدرته على نيل مكانة مع ناديه نابولي، مؤكدا أن الباب يبقى دائما مفتوحا للاعبين المتألقين مع أنديتهم .

وأشاد الناخب الوطني بالعائد إلى التشكيلة اسماعيل بن ناصر، عندما قال: ” بن ناصر يقدم مجهودات كبيرة، ونحن سعداء بعودته إلى المنتخب”.

ويعلق بلماضي آملا كبيرة على عودة قوية لجمال بلعمري،حيث قال بشأنه: ” بلعمري تألق في كأس إفريقيا، لما كان في صفوف الشباب السعودي، ولم ينل فرصا كثيرة في اللعب مع ليون الفرنسي، وننتظر أن يعود بقوة إلى المنافسة بالتحاقه بناديه الجديد قطر القطري”.

وشجع بلماضي اللاعبين المحليين الذي انتقلوا مؤخرا إلى بطولات أوروبية، وحثهم على بذل كل المجهوادات، وتحدي الصعوبات التي ستواجههم في الغربة، كما أثني على آدم زرقان الذي كان برفقه في الندوة الصحفية.

بلماضي: مشكل المنح غير مطروح.. وعلاقتي مع رئيس “الفاف” رائعة

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن مشكل منح المباريات غير مطروح بتاتا في المنتخب الوطني، مؤكدا أن اللاعبين يضعون تشريف الألوان الوطنية في المقام الأول..

وأضاف بلماضي، متحدثا عن موضوع المنح بعد التأهل إلى كأس أمم إفريقيا 2019 : ” خضنا تصفيات كأس إفريقيا 2019 ، ولم نولي أهمية للمنح، وبعد التأهل استفدنا من منحة فيها خير وبركة، وحتى في كأس أمم إفريقيا 2019 لم نضع هذا الجانب كأولوية”.

وتابع بلماضي: ” بعض المنتخبات، يساوم فيها اللاعبون قبل اللعب، حتى إن كان الأمر يتعلق بمباراة ودية، وفي كأس أمم إفريقيا وقبل مباراة كينيا لم يستغرق الحديث عن المنح أكثر من 10 دقائق”.

وأشار بلماضي في سياق حديثه عن المنح، أن بعض لاعبي المنتخب كانوا في اجتماع الثلاثاء، مع رئيس الفاف، مؤكدا أنه لم يطلع على ما دار في هذا الاجتماع، وهو ما يؤكد عدم التركيز كثيرا على هذا الجانب في المنتخب.

ولدى رده على سؤال حول علاقته برئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، قال بلماضي:” علاقتي جيدة مع رئيس الفاف..علاقتي رائعة، ولا يوجد أي مشكل والحمد لله”.

بلماضي: لاعبو المنتخب الجزائري تبرعوا بـ250000 أورو في 24 ساعة لمساعدة مرضى كورونا

قال الناخب الوطني جمال بلماضي، أن لاعبي المنتخب أثبتوا حبهم للجزائر، وقدم بلماضي مثالا على ذلك، حيث قال: ” في ظل أزمة كورونا تواصلت مع المناجير لعبيدي، من أجل تقديم المساعدة، وبعثت برسالة إلى اللاعبين،وفي ظرف 24 ساعة تمكنا من جمع 250000 أورو، من أجل اقتناء مكثفات الأكسجين”.

وتحدث بلماضي خلال الندوة الصحفية، عن آمال الشعب الجزائري،في التأهل إلى المونديال، والذهاب بعيدا فيه، وأضاف في هذا الإطار: ” أدرك بأن الشعب الجزائري يحب كرة القدم، وكرة القدم مهمة في بلادنا، لدينا ماضي في هذه الرياضة، ما يعد حافزا لنا، لكن يجب أن نكون واقعين ونمنح كل مباراة أهميتها بداية بمباراة جيبوتي”.