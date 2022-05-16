بلماضي يدرس إمكانية برمجة مباراة ودية للخضر في شهر جوان

قد يكون منتخبا من أمريكا الجنوبية أو آسيا

يتجه المنتخب الوطني نحو لعب مباراة ثالثة، خلال تاريخ الاتحاد الدولي القادم “فيفا” لشهر جوان، ببرمجة مباراة ودية بعد مواجهة منتخبي أوغندا وتنزانيا المقررتين يومي 4 و8 جوان الداخل، لحساب أولى جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويفاضل الناخب الوطني، جمال بلماضي، ما بين مواجهة منتخب من أمريكا الجنوبية أو من قارة آسيا، يوم 14 أو 15 جوان القادم، بعد أن تلقت الفاف عرضين من الاتحادين الأورغواياني والسعودي لمواجهة الخضر وديا، بحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية، أوضحت أن “بلماضي يميل إلى مواجهة منتخب المملكة العربية السعودية، وهو غير متحمس كثيرا لعرض المنافس الأمريكي الجنوبي، منتخب الأورغواي، بسبب تفاصيل العرض التي اشترط فيها هذا الأخير أن تلعب المباراة في مدينة مونتي فيديو بالأورغواي، وهو المقترح الذي لا يساعد التشكيلة الوطنية ولاعبيها الذين سيتنقلون في المباراة الثانية من تصفيات “الكان” إلى تنزانيا.

وأفادت ذات المصادر بأن المدرب الوطني أبدى ارتياحه للاحتمال الثاني، وهو مواجهة منتخب السعودية، خاصة أن الأخير لا يمانع في التنقل إلى الجزائر، من أجل التباري وديا أمام الخضر، علما أن أشبال المدرب الفرنسي هيرفي رونار، قطعوا تذكرة التأهل لكأس العالم بقطر عن منطقة قارة آسيا. كما أوقعتهم قرعة الدور الأول للمونديال في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الأرجنتين وبولونيا والمكسيك.

تجدر الإشارة إلى أن التربص القادم للمنتخب الوطني سينطلق يوم 31 ماي، الجاري بمركز تحضير المنتخبات الوطنية، بسيدي موسى، الذي ستتخلله مباراتان رسميتان، أمام منتخبي أوغندا وتنزانيا، لحساب أولى جولتين من تصفيات “كان” 2023 بكوت ديفوار، مع إمكانية إجراء لقاء ودي يوم 14 أو15 جوان بالجزائر.