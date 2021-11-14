بلماضي يدعم سليماني من أجل تحطيم رقم دروغبا التاريخي

نحو إشراكه أساسيا أمام بوركينافاسو

اعترف الناخب الوطني، جمال بلماضي، بقدرة الهداف التاريخي لـ”محاربي الصحراء”، إسلام سليماني، على تحطيم الرقم القياسي لأفضل هداف إفريقي في تصفيات كأس العالم، وهو الذي يتواجد على بعد هدفين أهداف فقط عن صاحب الرقم القياسي النجم الإيفواري السابق، ديدييه دروغبا، صاحب الـ18 هدفا، خاصة مع تبقي ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم 2022.

وكان سليماني سجل هدفا في لقاء الجزائر وجيبوتي في الجولة الخامسة من الدور الثاني للتصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022، ليرفع حصيلته في تصفيات كأس العالم (دورات 2014 و2018 و2022)، إلى 16 هدفا كاملا، ما يقربه من انجاز تاريخي جديد بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر برصيد 38 هدفا.

إلى ذلك، قال جمال بلماضي في تصريحات إعلامية ردّا على سؤال متعلق بقدرة سليماني على تحطيم رقم دروغبا التاريخي: “بقي له هدفان لمعادلة هذا الرقم وثلاثة لكسره..هذه إحصائية جيّدة بالنسبة له”، قبل أن يضيف: “سليماني لاعب يهتم كثيرا بالأرقام والإحصائيات، كما انه يعشق التحدّيات”، وأردف: “الفرصة سانحة له أمامه لتحقيق هذا الانجاز، بقيت مباراة بوركينافاسو ومباراتا الدور الفاصل..إنه تحد كبير بالنسبة له”.

ويعرف عن إسلام سليماني تمسكه الكبير بالأرقام والإحصائيات، فضلا عن إصراره على تخليد اسمه في تاريخ كرة القدم الجزائرية، بدليل تحطيمه لرقم أفضل هداف في تاريخ المنتخب الوطني بـ38 هدفا، وسيكون رقم دروغبا التحدي الجديد له، وبالنظر لشخصية سليماني وبناء مشواره الكروي على التحديات والعراقيل والانتقادات التي طالته، فإن تحطيمه لرقم قياسي جديد لن يكون مفاجأة للجماهير الجزائرية.