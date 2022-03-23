بلماضي يراهن على التجربة والخبرة لاجتياز عقبة الكاميرون

معدل سن قائمة 24 لاعبا تعكس ذلك

يراهن الناخب الوطني جمال بلماضي، هذه المرة، على التجربة والخبرة من أجل اجتياز إمتحان الكاميرون الفاصل، من أجل الفوز بتأشيرة التأهل إلى العرس الكروي العالمي 2022 بقطر، وهو ما غلبت عليه قائمة 24 لاعبا التي اختارها لرفع التحدي هذا الجمعة بالكاميرون.

وعلى عكس المناسبات الماضية التي كان دائما يستدعي فيها لاعبين شبان، سيطر عنصر الخبرة على القائمة الأخيرة المتواجدة حاليا بمالابو بغينيا الاستوائية، وهذا بالنظر لأهمية المواجهة التي تنتظر “محاربي الصحراء” عشية هذا الجمعة، والتي تتطلب الحنكة والرزانة لتسيير المباراة من جميع جوانبها، ضغط المباراة، امتصاص حماس المنافس، حيلة الحكم وحماسة الجمهور.

ولا يوجد في القائمة الأخيرة المعنية بمباراة الكاميرون الحاسمة سوى خمسة لاعبين تحت 25 عام، هم هشام بوداوي كأصغر لاعب في المجموعة بـ22 ربيعا، يليه اسماعيل بن ناصر، زروقي واحمد توبة بـ24 سنة وأخيرا يوسف عطال صاحب 25 عاما، أما بقية اللاعبين فيتراوح معدل سنهم ما بين26 سنة في صورة الوافد الجديد يوسف لعوافي والعائد عدلان قديورة كأكبر عنصر في المنتخب الوطني بـ36 سنة.

وتمنح الإحصائيات الأفضلية دائما إلى عامل الخبرة والتجربة، للتفوق عادة في مثل هذه المواجهات الحاسمة وحسم الأمور في المناسبات الكبيرة، على غرار المواجهة المزدوجة الفاصلة التي سيخوضها المنتخب الوطني نهاية هذا الشهر أمام نظيره الكاميروني، التي تتطلب خبرة لاعبين مثل الحارس مبولحي، بلعمري في الدفاع، أو فيغولي في وسط الميدان، وخاصة للاعب مثل عدلان قديورة لتغطية ثغرات المدافعين ومساعدة المهاجمين، وكذا خبرة الهداف سليماني، بالإضافة إلى حرارة وحماس اللاعبين الشبان مثل بن ناصر وزروقي.

ولعل هذه النقطة ستشكل الفارق بالنسبة للناخب الوطني في اختياره للتشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها هذا الجمعة في مباراة الذهاب بالكاميرون، فيما قد يلجأ إلى خيارات أخرى مغايرة في لقاء العودة الذي سيلعب في الجزائر في 29 مارس الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.