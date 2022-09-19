بلماضي يراهن على ماندي وتوبة وبدران وتوغاي في محور الدفاع

لا ينوي إحداث تغييرات على خط الدفاع

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي ثقته الكاملة في الثلاثي، عيسى ماندي، وأحمد توبة وعبد القادر بدران، بالإضافة إلى محمد أمين توغاي للعب في محور دفاع المنتخب الوطني، معتبرا بأن عدم لعبهم بانتظام مع نواديهم لا يشكل عائقا بالنسبة له.

واعتبر بلماضي، خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة الأحد، تحسبا للمباراتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا على التوالي في 23 و29 سبتمبر الجاري، بأن الدقائق التي يشارك فيها عيسى ماندي مع فياريال الإسباني كافية ليكون ضمن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها.

وأثنى الناخب الوطني على إمكانيات ماندي، الذي وصفه باللاعب المثالي: “لا خوف على عيسى ماندي، إنه لاعب مثالي يحضر نفسه جيدا وهو جاهز للعب المباراتين أمام غينيا ونيجيريا وهذا رغم وضعيته كلاعب احتياطي في فياريال”. مضيفا : “لحسن الحظ تمكن ماندي من لعب مباراة كاملة هذا الأسبوع في المنافسة الأوروبية ما يمنحه الحد الأدنى ليكون جاهزا”.

ونفس الشيء بالنسبة للمدافع أحمد توبة، الذي يعيش نفس الوضعية ومازال لم يفرض نفسه في ناديه الجديد باشاك شهير التركي، إلا انه يشارك بانتظام في لقاءات فريقه. في وقت أبدى مدرب الخضر ارتياحه بشأن عبد القادر بدران الذي يلعب أسبوعيا في البطولة السعودية رفقة ناديه الجديد ضمك.

الإشكالية الوحيدة في المدافعين الذين وجّه لهم بلماضي الدعوة للمشاركة في التربص الذي انطلق رسميا، أمس الإثنين، هو مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي، وهذا بسبب عدم انطلاق البطولة التونسية، حيث أشار الناخب الوطني أن الأخير لعب ثمانية لقاءات ودية، ولكنها لا يمكن أن تعوّض اللقاءات الرسمية.

أما بخصوص الظهيرين فيملك الناخب الوطني الخيار على الجهة اليمنى ما بين عطال العائد هذا الأسبوع إلى المنافسة مع نيس الفرنسي، أو حكيم زدادكة، الذي لم يتمكن هو الآخر من فرض نفسه مع فريقه الجديد ليل الفرنسي. في وقت يبقى أمر الجهة اليسرى محسوما بالنسبة لرامي بن سبعيني صاحب الهدف العالمي هذا الأسبوع.