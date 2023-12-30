بلماضي يردّ على مدرب الميلان

ردّ النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي على طلب تقدّم به التقني ستيفانو بيولي مدرب نادي ميلان آسي الإيطالي.

وطلب المدرب بيولي من بلماضي في تاريخ سابق السّماح له بِبقاء متوسّط الميدان بن ناصر بِإيطاليا، لِخوض مباراة كالياري في منافسة الكأس المحلّية الثلاثاء المقبل. عِلما أن المنتخب الوطني الجزائري يشدّ هذا الإثنين الرّحال جوّا نحو العاصمة الطوغولية لومي، لِخوض معسكر إعداديّ هناك، تحضيرا لِنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

ورفض بلماضي الطّلب، وأصرّ على حضور بن ناصر مباشرة بعد نهاية مواجهة الميلان والضّيف نادي ساسولو.

وأخبر المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” مدرب الميلان بيولي، بِأن صرامته لم تقتصر على بن ناصر، بل فعل بِالمثل مع كلّ لاعبي المنتخب الوطني الـ 25 الآخرين الذين وجّه إليهم الدّعوة. استنادا إلى موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، الذي نقل أيضا على لسان مدرب فريق “الروسونيري” بعد نهاية مواجهة ساسولو، قوله إنه استحسن الأداء الذي قدّمه بن ناصر، وكان يأمل في بقاء الدولي الجزائري وخوضه مواجهة الكأس المحلّية الثلاثاء المقبل، ثم السّفر بعدها إلى الطوغو.

للإشارة، فإن لوائح “الفيفا” تصبّ في مصلحة بلماضي، حيث تنصّ على استفادة أيّ منتخب من لاعبيه، 15 يوما قبل انطلاق منافسة كبيرة مثل البطولة الإفريقية.