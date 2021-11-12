بلماضي يرفض التصريح للتلفزيون الجزائري.. أنتم حقارين (فيديو)

رفض الناخب الوطني جمال بلماضي الإدلاء بتصريحات لصحفي التلفزيون العمومي، عقب مباراة الجزائر مع جيبوتي بالقاهرة.

وقال بلماضي لصحفي التلفزيون العمومي ” أنتم حقارين”، مضيفا للصحفي أنا لا أقصدك كشخص.. أنتم حقارين.

وحاول صحفي التلفزيون مرة أخرى أخذ انطباعات الناخب الوطني حول الفوز على جيبوتي برباعية، إلا أن بلماضي غادر المكان، وشرع في الإدلاء بتصريحات لصحفي الإذاعة الوطنية.

ومعلوم أن علاقة الناخب الوطني توترت مع التلفزيون العمومي، وتحديدا القسم الرياضي للتلفزيون بعد الإنتقادات التي تعرض لها من قبلهم.

وكان سبب الانتقادات الموجهة لبلماضي من التلفزيون العمومي رفضه تنقل فرقة التلفزيون مع المنتخب إلى المغرب، في نفس الطائرة، بمناسبة لقاء بوركينافاسو الذي جرى في المغرب.