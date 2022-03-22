بلماضي يركز على الجانب التكتيكي ويشرّح طريقة لعب “الأسود”

استهل تربص "مالابو" بإجراء حصة فيديو

باشر المنتخب الوطني لكرة القدم، تربصه المغلق بعاصمة غينيا الاستوائية مالابو، تحسبا لمقابلة الذهاب من الدور التصفوي الأخير، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، أمام الكاميرون المقررة الجمعة بملعب جابوما في الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر.

ويركز المدرب الوطني خلال هذا التربص على الجانب التكتيكي أكثر، حيث وحسب البرنامج الذي كشف عنه موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) الخاص بيوم أمس الثلاثاء، فقد استهل بلماضي تربص “مالابو” ببرمجة حصتين فيديو، الأولى في حدود الساعة العاشرة والربع صباحا، مباشرة بعد استيقاظ اللاعبين وتناول وجبتهم الصباحية، والثانية في الساعة الخامسة مساء، أين يكون قد تطرق من خلالهما إلى تشريح طريقة لعب المنتخب الكاميروني، فضلا عن شرح خطة اللعب وما ينتظر رفقاء الحارس مبولحي في هذا اللقاء المهم والحاسم، وكيفية تعاملهم مع الضغط المفروض عليهم فوق المستطيل الأخضر، من أجل نسيان خيبة “الكان” وتدارك جميع الأخطاء المرتكبة للعودة مجددا إلى الواجهة.

حرارة شديدة في غينيا وتأقلم اللاعبين مع الأجواء المناخية الهدف الأساسي

وأوضح موقع “الفاف” أنه ومباشرة بعد كل حصة فيديو تلتها حصة تدريبية عادية بالملعب الملحق القريب من مقر إقامة المنتخب في مدينة مالابو التي ستحتضن 4 حصص تدريبية لـ”الخضر” قبل موقعة الكاميرون، في وقت ومباشرة بعد وصول رفقاء رياض محرز إلى الفندق، قاموا بجولة خفيفة حول محيط الفندق، بعدها الاستفادة من جلسة استرخاء لإزالة التعب والإرهاق بعد رحلتهم التي دامت قرابة 5 ساعات كاملة، قبل الذهاب لتناول وجبة العشاء.

ومن المنتظر أن تلتحق التشكيلة الوطنية بدوالا الكاميرونية صبيحة غد الخميس، أي قبل أقل من 24 ساعة فقط عن موعد مواجهة الكاميرون، في رحلة خاصة تدوم أقل من ساعة واحدة، حيث سيجري رفقاء رياض محرز حصة تدريبية أخيرة بالملعب الرئيسي تدوم ساعة واحدة وفق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان المدرب الوطني جمال بلماضي قد أكد قبل الالتحاق بغينيا الاستوائية أن: “80% من التشكيلة التحقت بنا مباشرة من فرنسا، إنه أمر مشرف أن نلتقي مجددا تحسبا لمثل هذه المباريات، والتي نرغب في الفوز بها من أجل قطع تأشيرة المونديال”.

وتحسبا لهذه المباراة المزدوجة، استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي قائمة تضم 24 لاعبا من بينهم الأسماء الجديدة: المدافع يوسف لعوافي (النجم الساحلي) والمهاجم محمد بن يطو (الوكرة القطري)، بالإضافة إلى ذلك، عرفت القائمة عودة بعض الأسماء التي غابت عن نهائيات كأس أمم افريقيا 2021، على غرار: عدلان قديورة (بورتون ألبيون)، هشام بوداوي (نادي نيس)، رشيد غزال (بيشيكتاس) وإسحاق بلفوضيل (هيرتا برلين). وبالمقابل تم الاستغناء عن 11 لاعبا شاركوا في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي جرت مؤخرا بالكاميرون.

وستقام مقابلة العودة يوم 29 من شهر مارس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة على الساعة الثامنة والنصف ليلا.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، غاب عن رحلة غينيا الاستوائية مكتفيا بتوديع اللاعبين بمطار هواري بومدين، ومن المنتظر أن يلتحق بالبعثة في الساعات القادمة، أين سيكون متواجدا بملعب جابوما لمتابعة المباراة.