بلماضي يستدعي حارس المولودية

وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد، الدّعوة إلى حارس نادي مولودية الجزائر فريد شعال.

وسيدخل حارس المرمى شعال في تربّص مع زملائه في “الخضر” بِوهران، تحضيرا للمواجهتَين الودّيتَين أمام غينيا كوناكري ونيجيريا. استنادا إلى بيان نشرته إدارة نادي مولودية الجزائر مساء الأحد.

يأتي هذا القرار بعد تواتر أنباء إصابة حارس المرمى أنطوني ماندريا، الذي ينشط في نادي كون الفرنسي. عِلما أن بلماضي استدعى أيضا حاميَي العرين مصطفى زغبة وألكسندر أوكيجة.

ولم يسبق للحارس شعال (28 سنة) أن خاض مباراة دولية مع أكابر “الخضر”، وعلى العكس من ذلك شارك مع منتخب الآمال في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016، ولعب مقابلتَين من أصل ثلاثة لقاءات. كما مثّل أيضا ألوان الفريق الوطني المحلّي.

وخاض فريد شعال كامل مقابلات مولودية الجزائر في البطولة الوطنية للموسم الجديد، وعددها أربع مواجهات. وتلقّت شباكه ثلاثة أهداف.