-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بلماضي يستدعي حارس المولودية

علي بهلولي
  • 74
  • 0
بلماضي يستدعي حارس المولودية
ح.م
الحارس فريد شعال بِزيّ نادي مولودية الجزائر.

وجّه الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد، الدّعوة إلى حارس نادي مولودية الجزائر فريد شعال.

وسيدخل حارس المرمى شعال في تربّص مع زملائه في “الخضر” بِوهران، تحضيرا للمواجهتَين الودّيتَين أمام غينيا كوناكري ونيجيريا. استنادا إلى بيان نشرته إدارة نادي مولودية الجزائر مساء الأحد.

يأتي هذا القرار بعد تواتر أنباء إصابة حارس المرمى أنطوني ماندريا، الذي ينشط في نادي كون الفرنسي. عِلما أن بلماضي استدعى أيضا حاميَي العرين مصطفى زغبة وألكسندر أوكيجة.

ولم يسبق للحارس شعال (28 سنة) أن خاض مباراة دولية مع أكابر “الخضر”، وعلى العكس من ذلك شارك مع منتخب الآمال في أولمبياد مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016، ولعب مقابلتَين من أصل ثلاثة لقاءات. كما مثّل أيضا ألوان الفريق الوطني المحلّي.

وخاض فريد شعال كامل مقابلات مولودية الجزائر في البطولة الوطنية للموسم الجديد، وعددها أربع مواجهات. وتلقّت شباكه ثلاثة أهداف.

مقالات ذات صلة
عطال يتعافى من الإصابة ويشارك أساسيا مع نيس في الدوري الأوروبي

عطال يتعافى من الإصابة ويشارك أساسيا مع نيس في الدوري الأوروبي

انتهت العطلة الصيفية وعاد “زيدان” إلى المدرسة!

انتهت العطلة الصيفية وعاد “زيدان” إلى المدرسة!

بلماضي يتحدّث عن المُغتربين والصّهاينة وأجرته وابنه آدم

بلماضي يتحدّث عن المُغتربين والصّهاينة وأجرته وابنه آدم

موعلي يتنفّس الصّعداء في نادي لافال

موعلي يتنفّس الصّعداء في نادي لافال

تحديد أسعار تذاكر مقابلتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا

تحديد أسعار تذاكر مقابلتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا

الساورة تتسلّق إلى أعلى الجدول والمولودية تنتفض

الساورة تتسلّق إلى أعلى الجدول والمولودية تنتفض

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد