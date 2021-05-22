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رياضة

بلماضي يستدعي “زفان” للمشاركة في وديات شهر جوان

ل.ط
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بلماضي يستدعي “زفان” للمشاركة في وديات شهر جوان

أعلن نادي كريليا زوفيتوف سمارا الروسي عن تلقي مدافعه الأيمن الجزائري، مهدي زفان، استدعاء إلى تربص المنتخب الوطني لشهر جوان الذي تتخلله ثلاث مباريات ودية، أمام موريتانيا ومالي يومي 3 و6 جوان بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، وضد منتخب تونس يوم 11 جوان بملعب رادس في تونس.

وسيكون “مهدي زفان” معنيا بالالتحاق إلى معسكر الخضر في مركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى ابتداء من يوم 30 ماي الجاري، حسب بيان النادي الروسي. للإشارة إن الظهير الأيمن للمنتخب الوطني أدلى مؤخرا بتصريحات صحيفة، كشف من خلالها عن ارتياحه من التجربة التي يخوضها في البطولة الروسية مع نادي سمارا، والتي ساعدته على استرجاع مكانه في المنتخب الوطني.

وسجل مهدي زفان عودته إلى صفوف الخضر خلال التربص الماضي في شهر مارس، وساهم في الفوز العريض على منتخب بوتسوانا لحساب الجولة الأخيرة من تصفيات كأس إفريقيا 2022  بهدف شخصي.

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