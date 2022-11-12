بلماضي يستدعي “ليريس” ويستغني عن 6 لاعبين

أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي، السبت، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون المقابلتَين الودّيتَين أمام مالي والسويد.

ووجّه بلماضي الدّعوة إلى 24 لاعبا، للمشاركة في هاتَين المواجهتَين بِتاريخَي الـ 16 والـ 19 من نوفمبر الحالي.

وبرز في اللائحة لاعبا لم يسبق له خوض المقابلات الدولية مع “الخضر”، وهو المغترب مهدي ليريس (24 سنة)، متوسط ميدان فريق سامبدوريا الإيطالي.

كما سُجّلت عودة 5 لاعبين غابوا عن ودّيتَي غينيا كوناكري ونيجيريا في سبتمبر الماضي، أو أبعد من هذه المحطّة، وهم: الحارسان رايس وهاب مبولحي وأنطوني ماندريا، والمدافع يانيس حماش، والمهاجمان سعيد بن رحمة وكريم عريبي (خاض مواجهة زيمبابوي في نوفمبر 2020).

وبِالمقابل، استغنى الناخب الوطني عن 6 لاعبين جلبهم في سبتمبر الماضي، وهم: الحارس فريد شعال، والمدافعان عبد القادر بدران وحكيم زدادكة، ومتوسط الميدان حسام الدين مريزيق، والمهاجمان أندي ديلور وبلال براهيمي. وذلك بِسبب الإصابة أو تراجع المستوى الفني أو وفرة البدائل الممتازة، أو خيارات تكتيكية.

وكان يُمكن لِبلماضي الاكتفاء بِاستدعاء ثلاثة حرّاس مرمى بدلا من أربعة، وجلب لاعب آخر في مراكز الدّفاع أو الوسط أو الهجوم.

ويدخل المنتخب الوطني في تربّص بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، هذا الأحد.