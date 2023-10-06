بلماضي يستدعي غويري ونجل بلومي

كشف النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي سهرة الجمعة، عن قائمة لاعبيه الذين سيُواجهون نظراءهم من جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وتُجرى المقابلتان التحضيريتان بِقسنطينة والإمارات، في الـ 12 والـ 16 من أكتوبر الحالي، على التوالي.

ووجّه بلماضي الدّعوة إلى 25 لاعبا، حيث برز في القائمة اسمان جديدان، وهما: المُغترب أمين غويري، ومحمد البشير بلومي ابن معسكر ونجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي.

وكان أمين غويري (23 سنة) مهاجم نادي ران الفرنسي قد أعلن مُؤخّرا عن اختياره للجزائر، بعد أن مثّل ألوان منتخبات “الدّيكة” للفئات الصّغرى.

أمّا المهاجم محمد البشير بلومي، فجاء تثمين موهبته بِسبب تألّقه مع نادي فارينسي في بطولة البرتغال.

وسبق لِمحمد البشير بلومي (21 سنة) ارتداء زيَّي المنتخب الوطني أواسط والمحلّي، لكنّه لم يحصل له شرف المشاركة في تربّصات أو مقابلات “مُحاربي الصّحراء”.

كما سُجّلت عودة القنّاص إسلام سليماني، الغائب عن المواجهتَين الأخيرتَين أمام تنزانيا والسنيغال، بِسبب انشغاله بِالانتقال إلى نادي كوريتيبا البرازيلي. فضلا عن متوسّط ميدان نادي روما الإيطالي حسام عوّار، الذي استلم دعوة الحضور في الشهر الماضي، قبل أن يغيب بِداعي إصابة في الفخذ اليسرى.

وبِالمُقابل، استغنى بلماضي عن صانع الألعاب حمد عبدلي، والمهاجمَين بغداد بونجاح وأيمن محيوس، الذين جلبهم في تربّص سبتمبر الماضي.

عموما، اعتمد جمال بلماضي – إلى حدّ كبير – على لاعبي المحطّة الدولية الأخيرة لِشهر سبتمبر الماضي. وربّما فضّل التريّث بِخصوص الأسماء الأخرى الجديدة (ياسر لعروسي…) أو القديمة (يوسف بلايلي…)، إلى غاية انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل.