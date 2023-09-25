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رياضة

بلماضي يستدعي هذا اللاعب

علي بهلولي
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بلماضي يستدعي هذا اللاعب
ح.م
أحمد توبة (الثالث من اليمين) في تدريبات "الخضر" بِقسنطينة استعدادا لِمواجهة تنزانيا، مطلع سبتمبر الحالي.

ضبط النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي قائمة لاعبي “الخضر”، الذين سيُشاركون في المواجهتَين الودّيتَين أمام جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وتُجرى مباراة جزر الرّأس الأخضر بِقسنطينة في الـ 12 من أكتوبر المقبل، ويُقام لقاء مصر بِالإمارات بعد أربعة أيّام من ذلك.

ودأب بلماضي على التريّث وتأخير الإعلان عن قائمة لاعبيه، لكن إدارة نادي ليتشي الإيطالي قالت، الإثنين، إن مدافعها أحمد توبة استلم دعوة المشاركة في مقابلتَي جزر الرّأس الأخضر ومصر.

وكان توبة قد حضر وقائع مواجهتَي تنزانيا والسنيغال في سبتمبر الحالي، لكنه تابعهما من دكّة بدلاء “مُحاربي الصّحراء”، بعد إصابة تعرّض لها في التربّص.

وفي الـ 20 من جوان الماضي، كان أحمد توبة قد خاض كامل أطوار المواجهة الودّية للمنتخب الوطني أمام ضيفه التونسي، بِملعب عنابة.

في سياق آخر، قالت إدارة نادي ليتشي أيضا إن توبة سيُشارك في مباراة فريقها الكروي و المُضيّف نادي جوفانتوس، بعد أن أدرجه المدرب روبيرتو دافيرسا ضمن قائمة اللاعبين.

ويُجرى اللّقاء سهرة هذا الثلاثاء، بِرسم الجولة السادسة من عمر البطولة الإيطالية.

ونقلت الصحيفة الإيطالية “لا غازيتا ديلو سبورت”، الإثنين، على لسان رئيس نادي ليتشي سافيريو ستيكي دامياني، قوله إن أحمد توبة كان ممتازا في مواجهة نادي جنوة.

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