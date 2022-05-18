بلماضي يستدعي هذا اللاعب لِأوّل مرّة

استلم اللاعب الجزائري المغترب مهدي بوجمعة دعوة الناخب الوطني جمال بلماضي، لِارتداء زيّ “محاربي الصّحراء”.

جاء ذلك، الأربعاء، في بيان نشرته إدارة نادي هاتاي سبور التركي. حيث أوضحت أن لاعبها مهدي بوجمعة سيُمثّل لِأوّل مرّة ألوان المنتخب الجزائري، وذلك في شهر جوان المقبل. مُهنّئة له، ومُتمنّية له التوفيق.

ويبلغ مهدي بوجمعة من العمر 24 سنة، ويحترف في نادي هاتاي سبور منذ 2021، بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2023. كما يلعب في مركز متوسط ميدان دفاعي.

وقبل ذلك، سبق لِبوجمعة ممارسة كرة القدم الاحترافية في أندية فرنسا، البلد الأوروبي حيث أبصر النّور، مُنحدرا من أسرة جزائرية مُهاجرة ومُقيمة هناك. أمّا على مستوى المنتخبات، فلم يسبق له اللّعب لِأيّ فريق وطني، ما يعني أن “الفاف” لن تلجأ إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

ويُلقّب مهدي بوجمعة في الوسط الرياضي بـ “دافيد لويز”، نسبة إلى اللاعب البرازيلي الذي يحمل هذا الاسم (احترف سابقا في تشيلسي والبي آس جي وأرسنال..). وذلك بِسبب التشابه (حلاقة الشعر، واللعب في خطّ الدّفاع).

وشارك مهدي بوجمعة هذا الموسم مع فريقه هاتاي سبور، في 29 مباراة بِرسم بطولة تركيا وكأس هذا البلد. يوجد بينها 18 مواجهة خاضها أساسيا.

وهكذا سيحضر مهدي بوجمعة وقائع مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري، مع الزائر الأوغندي والمضيف التنزاني، في الـ 4 والـ 8 من جوان المقبل، بِرسم الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.