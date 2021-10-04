بلماضي يستنجد بعمورة وكبال

قرّر جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم، توجيه الدعوة للاعبين محمد الأمين عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، واللاعب إيلان كبال، جناح ريمس الفرنسي، للمشاركة في مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ونشر الاتحاد الجزائري بيانا عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال فيه: ” الناخب الوطني جمال بلماضي يستدعي الثنائي محمد الأمين عمورة، وايلان كبال، لتربص الخضر التحضيري تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر”.

وجاء استدعاء كبال لتعويض غياب جناح نابولي آدم وناس، فيما فضل بلماضي الاستنجاد بالمهاجم الشاب عمورة، ليحل بديلا للاعب ليون الفرنسي، إسلام سليماني.

وتعد هذه الدعوة الرسمية الأولى، التي يتحصل عليها الثنائي عمورة وكبال مع المنتخب الجزائري الأول، بعد أن ظهر بشكل ملفت للانتباه منذ انطلاقة الموسم.