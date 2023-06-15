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رياضة

بلماضي يستنجد بـ “شيتة”

علي بهلولي
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بلماضي يستنجد بـ “شيتة”
الأرشيف
أسامة شيتة بِزيّ نادي اتحاد العاصمة.

استنجد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، الخميس، بِلاعب اتحاد العاصمة أسامة شيتة.

وجاء هذا القرار بِسبب معاناة متوسّط الميدان فيكتور لكحل من إصابة عضلية، خلال إجرائه التدريبات مع زملائه في المنتخب الوطني بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وسبق لِمتوسّط الميدان شيتة (26 سنة) خوض مقابلتَين دوليتَين تحت إمرة جمال بلماضي، وذلك ضد المُضيّفَين الطوغولي والقطري عام 2018.

وهكذا سيحضر ابن بلدية خميس مليانة (ولاية عين الدفلى) مقابلتَي المنتخب الوطني، أمام أوغندا وتونس.

وساهم شيتة مُؤخّرا بِقوّة في إحراز نادي اتحاد العاصمة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، بعد أن خاض 16 مباراة أساسيا. كما بلغ مع المنتخب الوطني المحلّي نهائي “شان” 2023، وحينها لعب مواجهة واحدة فقط أساسيا.

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