بلماضي يستنجد بـ “قبال” و”عمورة”

استدعى الناخب الوطني جمال بلماضي، الأحد، كلّا من اللاعب الجزائري المغترب إيلان قيس قبال، ومواطنه محمد الأمين عمورة. للمشاركة في مواجهتَي النيجر.

يأتي هذا القرار، بعد تعذّر مشاركة صانع الألعاب آدم الوناس من فريق نابولي الإيطالي، بِداعي الإصابة.

وينشط متوسط الميدان الهجومي إيلان قيس قبال (23 سنة) في نادي رامس، من القسم الأوّل الفرنسي. وذلك منذ صيف 2020، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2024.

وخاض إيلان قيس قبال كل مواجهات فريق رامس في بطولة فرنسا للموسم الجديد، وعددها 9 مقابلات، يوجد بينها 6 لقاءات بِصفة لاعب أساسي. وسجّل هدفا.

وكانت مباراة المضيف لونس مساء الجمعة الماضية في منافسة “الليغ 1″، آخر مقابلة أجراها إيلان قيس قبال مع فريق رامس. وقد شارك أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 72.

ويملك إيلان قيس قبال إمكانيات فنية محترمة، جعلته محلّ تثمين من قبل الناخب الوطني بلماضي.

ولم يسبق لِهذا اللاعب أن شارك مع أيّ منتخب وفي كل الفئات، وهو ما يعني أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم لن يلجأ إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.

وأبصر إيلان قيس قبال النور بِمدينة مرسيليا الفرنسية في صيف 1998، من أبوَين جزائريَين مُهاجرَين ومُقيمَين بِهذا البلد الأوروبي.

وبِخصوص المهاجم محمد الأمين عمورة (21 سنة)، فقد تألّق مع فريق وفاق سطيف في الموسم الماضي. قبل أن يحترف بِنادي لوغانو من القسم الأوّل السويسري.

وسجّل ابن الطاهير (ولاية جيجل) انطلاقة مُوفّقة في الدوري السويسري، أهّلته لِحجز مقعد في صفوف المنتخب الوطني الجزائري. بعد أن مثّل ألوان محليي “الخضر”.

بِدوره، يحوز محمد الأمين عمورة قدرات فنية معتبرة، لا يُستبعد أن يستفيد منها “محاربو الصّحراء” كثيرا في الاستحقاقات المقبلة.