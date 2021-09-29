بلماضي يشدد اللهجة.. يطالب بست نقاط ويحدد بدائل المصابين

حل الأربعاء بالجزائر لتحضير مواجهة النيجر المزدوجة

يستعد الناخب الوطني، جمال بلماضي، المنتظر هذا الجمعة بالجزائر، تحضيرا لمواجهتي الجولتين الثالثة والرابعة في إطار تصفيات كأس العالم 2022، عقد اجتماع تقييمي مع اللاعبين قبل بداية التربص من أجل الحديث عن مباراة الجولة الثانية أمام بوركينا فاسو، التي اكتفى خلالها “محاربو الصحراء” بالتعادل هدف لمثله، وللمطالبة بالظفر بالست نقاط في اللقاء المزدوج أمام النيجر، كإجراء تصحيحي للنقائص المسجلة في الخرجة الأخيرة لتفادي أي مفاجأة غير سارة في ما تبقى من مشوار التصفيات المونديالية المحفوف بالمخاطر.

وقال مصدر مقرب من محيط المنتخب الوطني لـ”الشروق”، إن جمال بلماضي الذي لم يكن لديه الوقت الكافي للاجتماع باللاعبين بعد مباراة بوركينا فاسو، سيستغل هذا التربص للحديث معهم عن شبه التعثر في لقاء مراكش رغم أن نقطة من خارج الديار تعتبر نتيجة إيجابية، وسيحث اللاعبين على بذل قصارى جهودهم للحصول على نقاط الفوز ذهابا وإيابا أمام منتخب النيجر، لعدم ترك الفرصة لمنتخب بوركينا فاسو للانفراد بصدارة المجموعة، عطفا على المهمة التي تنتظره أمام منتخب جيبوتي (أضعف منتخب في مجموعة “الخضر”) في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، كما سيطلب الناخب الوطني رفقاء القائد محرز بتجاوز هذا المنعرج الخطير لضمان البقاء في مقدمة الترتيب وتحضير مباراتي شهر نوفمبر أمام جيبوتي بالمغرب وبوركينا فاسو بالجزائر.

وحل الأربعاء جمال بلماضي بالجزائر لتحضير المواجهتين أمام النيجر في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم قطر 2022، وعن اللاعبين الذين سيستدعيهم جمال بلماضي تحضيرا لمواجهة النيجر، قال محدثنا إن الفاف أرسلت منذ أيام قائمة موسعة ضمت تقريبا أسماء كل اللاعبين، الذين كانوا متواجدين في التربص الماضي، مع إضافة بعض الأسماء لتعويض عدد من اللاعبين المصابين، الذين تأكد غيابهم على غرار سليماني وبلعمري، وينتظر بلماضي إجراء مباريات نهاية هذا الأسبوع في مختلف الدوريات، التي يلعب فيها الدوليون الجزائريون من أجل تحديد القائمة النهائية التي سيعلن عنها ساعات قبل بداية التربص.

إلى ذلك، أجرى بلماضي اتصالات مع أغلب اللاعبين للتأكد من مدى جاهزيتهم لمباراة النيجر قبل ضبط التعداد المناسب، كما أنه سيتابع مردودهم هذا الأسبوع في مختلف البطولات التي ينشطون بها قبل الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية، ويلتحق اللاعبون بمركز تحضير المنتخبات الوطنية في سيدي موسى 24 ساعة بعد لعب المباريات مع أنديتهم، ومن المنتظر أن يكون أول الوافدين لاعبو الدوري القطري على غرار بونجاح وبلايلي، علما أن بداية التربص ستكون أربعة أيام قبل موعد المباراة الأولى المقررة يوم 8 أكتوبر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة ليلا.

ع. ع