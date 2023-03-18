بلماضي يشرح خياراته الفنية قبل مباراة النيجر 

أول ندوة صحفية له في 2023

ينشط، صبيحة السبت، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، الناخب الوطني جمال بلماضي أول ندوة صحفية له في 2023، والتي تسبق المباراة المزدوجة التي سيواجه فيها المنتخب الوطني نظيره النيجري، ذهابا وإيابا، على التوالي في 23 و27 مارس الجاري، لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستحتضنها كوت ديفوار مطلع عام 2024.

وينتظر أن تصب جل استفسارات الصحفيين، الذين ستغص بهم مدرجات قاعة رئيس الفاف الأسبق عمر كزال بسيدي موسى، حول الأسماء الجديدة التي استدعاها المدرب الوطني تحسبا لموعد النيجر، لاسيما بعض المفاجآت التي حملتها قائمة الـ25 لاعبا التي وجه لهم الدعوة لأول مرة للمشاركة في تربص الخضر الذي سينطلق عشية غد الإثنين.

ولعل ثاني أهم نقطة سترتكز عليها أسئلة الصحفيين خلال ذات الندوة الصحفية ستكون حول الغيابات التي عرفتها القائمة الجديدة للمدرب الوطني، والتي عرفت عدم توجيه الدعوة للحارس رايس وهاب مبولحي، حيث سيحاول الحضور معرفة إذا كان ذلك نهائيا، علما وأن الأخير لم يعلن عن تقاعده الدولي مع المنتخب الوطني.

في نفس السياق، سيشرح المدرب الوطني خياراته الفنية لاسيما استغناءه عن بعض الأسماء، في صورة المهاجمين سعيد بن رحمة وبلال براهيمي، المتألقين مع نادييهما على التوالي واست هام الأنجليزي ونيس الفرنسي.

في الأخير، من دون شك ستأخذ قضية التحاق حسام عوار بالمنتخب الوطني حيزا مهما من الندوة الصحفية، كما سيتطرق خلالها مدرب الخضر أيضا إلى مشاريعه المستقبلية لاسيما ما يتعلق بمواصلة ضخه أسماء جديدة.

فيما يلي قائمة اللاعبين الـ 25 المعنيين بمواجهة النيجر:

الحراس: زغبة (ضمك/ السعودية) – ماندريا (كان/ فرنسا) – أوكيجة (ميتز/ فرنسا)

الدفاع: ماندي (فياريال/ إسبانيا) – توبا (باساكشير/ تركيا) – توقاي (الترجي/ تونس) – بن سبعيني (مونشنغلادباخ/ ألمانيا) – مهدي لريس (سامبدوريا/ إيطاليا) – قيتون (باستيا/ فرنسا) – بلعيد (اتحاد الجزائر) – آيت نوري (فولفرهامتون/ أنجلترا) – حجام (نانت/ فرنسا).

وسط الميدان: زروقي (توانتي/هولندا) – زرقان (شارلوروا/ بلجيكا) – بوداوي (نيس/فرنسا) – بن ناصر (ميلان/ إيطاليا) – بن طالب (أنجي/فرنسا) ـ قادري (كورتري).

الهجوم: بلايلي (أجاكسيو/ فرنسا) – عمورة (لوغانو/سويسرا) – سليماني (أندرلخت/ بلجيكا) – محرز (مانشستر سيتي/ أنجلترا) – أندي ديلور (نانت/ فرنسا) – شعيبي (تولوز/ فرنسا) – بوعناني (نيس/ فرنسا).