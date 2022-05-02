بلماضي يصف الحكم الفرنسي شابرون بـ “الحلّوف”!

وصف الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي الحكم الفرنسي المعتزل توني شابرون، بـ “الحلّوف” (الخنزير)!

جاء ذلك مساء الإثنين، خلال ظهور إعلامي لِبلماضي في القناة الإذاعية الفرنسية “آر آم سي”.

وكان توني شابرون قد انحاز إلى حكم الساحة الغامبي بكاري غاساما، ووصف بلماضي بـ “الرّديء”.

وقال بلماضي ساخرا، لِمُنشّط الحصّة الذي استضافه: “أدعوه (توني شابرون) إلى قراءة قصّة العندليب (طائر حسن الصّوت) والغراب، وأن يتمعّن جيّدا في مَن جاء لِيحكم بينهما”!

ويُشير بلماضي إلى قصّة من الأدب الفرنسي، فحواها نشوب خلاف بين العندليب والغراب، حول مَن يملك صوتا عذبا. وبينما هما يتجادلان، مرّ أمامهما خنزير. فطلبا منه أن يستمع إلى صوتَيهما، ويُصدر الحكم النهائي بِشأن مَن يملك صوتا طروبا. وفي النهاية، منح الخنزير العلامة الكاملة للغراب! فلم يتمالك العندليب نفسه وأجهش بِالبكاء. فقال له الخنزير: “تبكي لِأنّك خسرت”. فردّ عليه العندليب: “لا، أبدا. إنّما بكيت ندما على قبولي بِأن يكون الخنزير قاضيا”!

وهكذا اغترف بلماضي من التراث الفرنسي، لِتأديب أحدهم من أبناء هذا البلد، حشر أنفسه في أمر لا يهمّه.